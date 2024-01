Yalitza Aparicio deslumbra en un enterizo, pero desata la furia por “olvidar sus raíces”

La mexicana Yalitza Aparicio ha demostrado que no solo tiene talento, sino también belleza. Un golpe de suerte la llevó a interpretar el papel principal de la película Roma. Le dio vida a “Cleo” Gutiérrez, que le valió la una nominación a los premios Oscar como mejor actriz en el 2018, en su debut actoral. Desde entonces su ascenso a la cima del éxito no ha pasado.

A sus 30 años, ya es una de las 100 personas y mujeres más influyentes del mundo, además, a es Embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Esto le abrió las puertas para ser la imagen de prestigiosas marcas de ropa y joyas en todo el planeta, dejando en alto sus orígenes indígenas.

Este jueves 4 de enero, Yalitza asistió a la proyección de la película Radical, protagonizada por Eugenio Derbez, que cuenta la historia real del profesor Sergio Juárez Correa, quien llega a una escuela en Matamoros, donde impartirá clases con un método de aprendizaje poco convencional con el que busca que sus alumnos del sexto grado aprendan, pese a que son los tienen el peor rendimiento del plantel.

Ella llegó sencilla, pero impecable en su vestimenta. Lució un enterizo satinado en color ocre, del diseñador de moda Pablo Rivera. Los combinó con unos zapatos stilettos negros. Lució divina y así se tomó una foto para compartirla con sus seguidores en Instagram: “Comienza el año laboral”, fue el mensaje que dejó al lado de la gráfica.

Lució divina y sus fans no tardaron en dejarle sus comentarios, pero los haters tampoco faltaron: “La indígena que se olvidó de sus raíces...😂y que no aprovecha las plataformas de la FAMA para ayudar a su gente, sino que se entregó en cuerpo y alma a los europeos”, fue uno de los mensajes que le dejó un detractor.

Y él no es único que piensan que ella ha traicionados sus orígenes cuando se convirtió en embajadora de Dior, Cartier, Victoria’s Secret y Prada, pues hay que recordar que ella pertenece a la etnia mixteca, que está en Oaxaca, México. Sin embargo, precisamente asistió a la proyección de “Radical”, como una forma de ser la voz de miles de niños mexicanos que no cuenta con acceso a la educación y vulneran sus derechos.

Ella no dudó en contar una conmovedora anécdota que la llevó a querer y materializar su sueño de ser docente: “Mi nombre no era algo común. Fue complicado tener un acta de nacimiento, por lo tanto, fue complicado ingresar a la primaria. Tuve una maestra en primero de primaria que me aceptó como oyente mientras hacía todo el trámite de documentación y en ese momento yo siempre decía: ‘Quiero ser como ella, quiero apoyar”, rememoró la actriz al lado de Eugenio Derbez.

Además, acotó: “Nunca tuve una solvencia económica, fue una situación complicada y ella siempre estuvo ahí. No solo para mí, sino también para muchos compañeros y a lo largo de la vida tuve muchos maestros que no nos veían como máquinas ahí”. De esta forma, la artista silenció a sus detractores.