5 películas imperdibles que abandonarán HBO Max en enero: Eiza González encabeza una

HBO Max agregará varias producciones imperdibles a su catálogo en enero, desde series como True Detective: Tierra nocturna, documentales como Elijo creer y filmes como Rápidos y furiosos X.

No obstante, a lo largo de este mes, la plataforma de transmisión de Warner Bros. Discovery también se despedirá de grandes proyectos que todos deberíamos ver antes de que se vayan.

Películas que se van de HBO Max en enero, pero valen la pena ver

A continuación, recopilamos 5 largometrajes buenos que serán eliminados de HBO Max el primer mes de 2024 para que aproveches la última oportunidad de verlos por primera o enésima vez.

Belfast (2021)

Kenneth Branagh escribió y dirigió esta película semibiográfica que ganó el premio Oscar al mejor guion original. Ambientada en la caótica Irlanda del Norte a finales de los 60, el filme sigue a Buddy.

Él es un niño que crece en un entorno de lucha obrera y violencia en Belfast, pero sueña con un futuro lejos de problemas. Mientras tanto, encuentra refugio en el cine, el primer amor y su familia.

Se va de HBO Max el 21 de enero

Ambulancia (2022)

Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González protagonizan esta cinta de acción. La trama se centra en Will Sharp, un veterano que busca dinero para saldar deudas médicas de su esposa.

Desesperado por su situación, recurre a alguien que no debería: su hermano adoptivo Danny. Él le ofrece formar parte de un robo histórico a un banco y Will no puede evitar aceptar la propuesta.

No obstante, el intento de escape sale mal y los hermanos terminan secuestrando una ambulancia con un oficial malherido y una paramédica. ¿Lograrán salirse con la suya con la policía tras sus pasos?

Se va de HBO Max el 29 de enero

La chica salvaje (2022)

Basada en la novela de Delia Owens, el largometraje se centra en Kya Clark, una joven que misteriosa y “salvaje” que vive aislada en una zona boscosa de Carolina del Norte tras el abandono de su familia.

Un día conoce a dos jóvenes del pueblo que abren la puesta a un mundo nuevo para ella; sin embargo, cuando uno de ellos aparece muerto, toda la comunidad la ve como principal sospechosa.

Se va de HBO Max el 30 de enero

Los tipos malos (2022)

Basada en la serie de novelas gráficas de Aaron Blabey, el filme animado narra la historia de cinco muy notables delincuentes: Sr. Lobo, fuertes Sr. Víbora, Sr. Tiburón, Sr. Piraña y Sra. Tarántula.

La pandilla ha llevado a cabo grandes robos a lo largo de su vida, pero cuando finalmente es atrapada, el Sr. Lobo decide aceptar una condición para salvarlos de la cárcel: se volverán buenos.

El quinteto no tiene intención de cumplir, solo de convencer al mundo de que han cambiado, pero Lobo descubre que hacer el bien les trae aceptación. En medio de todo, surge un nuevo villano.

Se va de HBO Max el 29 de enero

Un ángel enamorado (1998)

Si no has visto esta clásica comedia romántica protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan, tienes pocos días para hacerlo en HBO Max. La cinta cuenta el romance entre una humana y un ángel.

Seth es uno de los centenares de ángeles en Los Ángeles que se encarga de guiar a las personas que mueren a la siguiente vida. A pesar su contacto con los humanos, no logra entenderlos.

Pero vive asombrado por la cardióloga Maggie Rice. Al ser incapaz de alejarse, decide hacerse visible para la médica. Luego de conocerla, elige volverse humano para vivir un romance con ella.