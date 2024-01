Ninel Conde se rehúsa a participar en LCDLF4 si una enemiga también participa

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” ha dado mucho de qué hablar, aunque el reality show de Telemundo todavía no se estrena, en esta oportunidad, ha sido noticia por la posible participación de Ninel Conde.

Aunque todavía no se ha confirmado que la actriz y cantante vaya estar en este programa, se empezó a correr el rumor que, durante las grabaciones de las promocionales, se topó con una persona que detesta.

De hecho, se dice que cuando Ninel Conde vio a esta persona, se fue directamente a hablar con los ejecutivos de Telemundo para poner un ultimátum, porque si esta persona iba a participar en “La Casa de los Famosos 4″, ella se saldría.

También te puede interesar:

Ninel Conde niega haberse casado, pero se revela la identidad de su supuesto marido

Frida Sofía habría aceptado participar en LCDLF4 debido a una demanda

Se dice que Ninel Conde tiene planeado casarse con un colombiano más joven que ella

Ninel Conde renunció a “La Casa de los Famosos 4″ por Frida Sofía

Aparentemente, a Ninel Conde le habrían dado las gracias por mostrar su interés en participar en “La Casa de los Famosos 4″, pero en vista de que no estaba dispuesta en convivir con Frida Sofía, la dejaron salirse del reality.

Le sacó al parche!! @Ninelconde ya Hasta estaba grabando los promocionales de La Casa de los Famosos 4 y al ver qué Frida Sofía SÍ ESTARÁ EN LA CUARTA TEMPORADA habló con los ejecutivos de Telemundo “o va ella o voy yo” y se quedaron con Frida Sofía a Ninel le dieron las gracias. pic.twitter.com/Ez7qmklZ7y — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) January 5, 2024

Según la información que circula en las redes sociales, a Telemundo le interesaba más tener a la hija de Alejandra Guzmán, debido a que podía generar mucha polémica todo lo que pudiera decir, además de que conviviría con su ex, Christian Estrada.

No obstante, según Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía ya no estará en “La Casa de los Famosos 4″, porque no llegó a un acuerdo monetario con Telemundo y Endemol para garantizar su participación.

Así que, probablemente, Ninel Conde sí llegue a estar en LCDLF4, en caso de que la hija de Alejandra Guzmán no haya querido participar. La enemistad entre ambas se originó en 2020, después de que Frida Sofía afirmara que su pareja de ese entonces era un estafador.

Entérate: Frida Sofía recomienda a Ninel Conde ir al psiquiatra https://t.co/y0QRCxVZGg pic.twitter.com/DhqtPH1rKh — Puebla (@PueblaenLinea) September 8, 2020

Recordemos que Ninel Conde mantenía una relación con Larry Ramos en ese año, quien salió con Frida Sofía en 2015 y terminaron después de que descubriera que había estafado a su mamá con miles de dólares.

Ninel Conde salió en defesa de su pareja y Frida Sofía no tardó en responderle, lo que generó que ambas protagonizaran una muy pública discusión.