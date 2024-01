Más bella que nunca, Danna Paola aparece sin una gota de maquillaje y aseguran se ve “como antes”

Danna Paola se ha convertido indiscutiblemente en una de las artistas más completas del momento, con una sólida carrera en la música y la actuación. La estrella comenzó a trabajar en la industria desde que tenía 5 años, protagonizando las telenovelas infantiles de mayor rating en la televisión. Al crecer, Danna comenzó a involucrarse en producciones más más adultas como La Doña y la serie de Netflix, Élite, que la llevaron a la fama internacional y a estar en el ojo del huracán.

Ahora que ha estado enfocada al cien por ciento en la música, Danna ha sorprendido a todos con un radical cambio en todos los sentidos, argumentand que siempre estuvo atada a seguir estándares impuestos y que es ahora cuando está siendo más auténtica que nunca.

Danna Paola La cantante constantemente es comparada con otras artistas

Eso sí, esto la ha llevado a ser muy criticada en redes sociales pues internautas no sólo se han dedicado a señalar que está “tratando de imitar” a otras estrellas como Cazzu, Tini Stoessel, Doja Cat y hasta a Ariana Grande sino que también la acusan de presuntamente realizarse varias cirugías estéticas. Ahora la cantante calló muchas bocas al mostrarse sin una gota de maquillaje.

Danna Paola se deja ver “como antes”

Con el arranque del 2024, Danna aprovechó para viajar a Los Ángeles, California, donde pasó unas merecidas vacaciones al lado de sus amigos.

La cantante fue captada por los paparazzis luciendo muy hermosa antes de entrar a un establecimiento para jugar boliche en The Lucky Strike y aprovechó para desear feliz año nuevo a algunos seguidores que la esperaban afuera del lugar.

“Super actitud de Dana, sencilla, actitud positiva, super bonita al natural”; “Así se ve hermosa Danna al natural!”, “Fué bonita se ve sin pintura”; “No soy fan, y siento que ya está muy operada pero... Que hermosa se ve así al natural”; “Que bonita se ve sin tanto maquillaje”; “Se ve muy bonita sin maquillaje. Muy natural”, “Así sin maquillaje se ve como antes de tanta cirugía y exceso de maquillaje”, expresaron internautas en redes sociales.

Danna Paola La cantante se ha dejado ver sin maquillaje, demostrando que posee una gran belleza natural (Instagram)

Para muchos, ver a Danna Paola sin maquillaje fue una grata sorpresa pues quedó claro que las acusaciones sobre un exceso de cirugías son falsas ya que indudablemente conserva esos rasgos finos que la han caracterizado desde niña. Pero como la propia Danna dijo en una entrevista con Yordi Rosado: “Lo peor que podemos hacer ahora es señalar o decirle a alguien oye qué flaco estás, oye qué gordo estás...no, no tú no sabes por lo que está pasando esa persona y como mujeres es muy delicado”.

Danna Paola no se deja de los que sólo la critican

Harta de las críticas y cuestionamientos, Danna Paola ha aprendido a callar bocas con elegancia. A pesar de que ha sido acusada de “no tener estilo propio”, ella misma ha dicho que ésta es su mejor temporada en la que más auténtica se ha sentido, libre de todas esas ataduras que antes la limitaban.

Además, también ha defendido su música de quienes señalan que “ya no hace buenas canciones”. “Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts. Y quejándose, esperando música más ‘comercial’… ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música…”, escribió en una ocasión en sus redes sociales.