En los últimos meses, el cantante de reguetón mexicano Dani Flow se ha vuelto viral en redes sociales y plataformas musicales, sobre todo por sus destacadas letras explícitas y situaciones provocativas en sus canciones.

A pesar de las críticas iniciales en su ciudad natal, Irapuato, Dani Flow ha encontrado un público que disfruta de su música desde el principio, lo que lo ha motivado a seguir adelante, logrando millones de reproducciones y colaboraciones con otros artistas.

Sin embargo, el joven de 21 años revela que sus canciones no se reproducen en medios tradicionales como la radio o la televisión, encontrando su principal audiencia en plataformas en línea, especialmente en Spotify, de donde provienen la mayor parte de sus ingresos, y, aunque también está presente en YouTube, asegura que ha tenido pocos problemas de censura en esta plataforma, siendo solo un video censurado en una ocasión.

¿Cuál es el video por el que YouTube censuró a Dani Flow?

En una entrevista con ‘El Escorpión Al Volante’, Dani Flow mencionó que el único video musical que YouTube ha “censurado” es el de la canción ‘Las que no tienen papá’.

No obstante, al parecer este video no posee ningún contenido que amerite censura, y es que, según él, esto le sorprende, ya que el material audiovisual no muestra modelos con poca ropa, como ocurre en algunos videos, sino que simplemente aparece él con una camiseta de las Chivas.

Aunque, Dani Flow sugiere que la censura podría estar relacionada con la letra explícita de la canción, lo que limita el acceso al video solo a cuentas registradas de personas mayores de 18 años. Cabe resaltar que, actualmente, el video en YouTube ha acumulado más de 24 millones de reproducciones.