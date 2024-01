¿Quién es Samantha Siqueiros?, la actriz mexicana que aparece en Berlín

Después de dos años desde el final de ‘La Casa de Papel’, el spin-off centrado en el personaje de Berlín llegó a las pantallas el pasado viernes 29 de diciembre. El actor español Pedro Alonso y la mexicana Samantha Siqueiros son los protagonistas destacados de esta nueva producción.

Berlín, interpretado por Pedro Alonso, regresa a la trama después de su muerte en la segunda temporada de ‘La Casa de Papel’ durante el atraco a la Fábrica de la Moneda y Timbre, donde se imprimieron más de 2 mil 400 millones de euros.

En esta ocasión, el personaje principal mostrará su faceta más romántica al enamorarse de una joven mexicana llamada Camille, interpretada por Samantha Siqueiros. La trama del nuevo atraco se desarrolla en Francia, donde un grupo de hábiles ladrones está organizando un golpe maestro: robar 44 millones de euros en joyas de una Casa de Subastas en París en una sola noche. A pesar de las complicaciones inherentes a un atraco de tal magnitud, el amor podría convertirse en otro obstáculo para Berlín y su equipo.

¿Quién es Samantha Siqueiros?

La hermosa actriz mexicana nació el 13 de septiembre de 1994 en La Paz, Baja California. Inició su carrera profesional como actriz en 2015 con el proyecto de la serie ‘Baila’. Al año siguiente, asumió el papel protagónico en la serie televisiva de Nickelodeon ‘Vikki RPM’, interpretando a Victoria Franco en ese entonces.

Además de participar en episodios de ‘La Rosa de Guadalupe’, ha trabajado en reconocidas series mexicanas como ‘Señora Acero’ y ‘Sin Tu Mirada’. Posteriormente, la audiencia la vio en el spin-off de ‘La Casa de Papel’: ‘Berlín’.

“Estoy un poco nerviosa, es una producción muy grande, pero la verdad es un sueño, estoy muy orgullosa de esto, nunca había estado en algo así, no sé qué viene, pero nadie me quita lo emocionada. Lo pedí al universo, todo llega a su tiempo, este personaje era para mí, desde hace tiempo estaba en España ya me iba a regresar a México, y justamente me llamaron para este trabajo y me tuve que quedar”, dijo la famosa.

“Mi personaje también es mexicano, eso todavía me llena más de orgullo, espero que mis paisanos se sientan orgullosos, la verdad me preparé de gran manera y espero de todo corazón que puedan disfrutar de mi trabajo. Es un personaje muy diferente a mí, ya que tiene un lado sensible y bohemio; por eso canta y le gusta la música. Un reto enorme fue darle una feminidad auténtica a mi personaje, porque la luz con la que brilla Camile es indescriptible, se come el mundo a mordiscos, tiene sus propias reglas, por eso termina enamorando a Berlín”, explicó.