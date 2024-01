Adele Laurie Blue Adkins, conocida artísticamente como ‘Adele’, es una renombrada cantante y compositora británica nacida el 5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres, Inglaterra. Su voz distintiva y emotiva la ha catapultado a la fama internacional, y su capacidad para expresar profundas emociones a través de sus letras la ha convertido en una de las artistas más influyentes de la música pop contemporánea.

Le puede interesar: Adele sufre de depresión estacional y vivir en Estados Unidos la ha ayudado mucho

Su álbum debut, ‘19′, el cual fue lanzado en 2008, marcó el inicio de una carrera estelar, con destacados sencillos como ‘Chasing Pavements’ y ‘Hometown Glory’. No obstante, fue con su segundo álbum, ‘21′ (2011), que Adele alcanzó la consagración mundial. Este álbum incluyó éxitos masivos como ‘Rolling in the Deep’ y ‘Someone Like You’, ganando varios premios Grammy, incluido el codiciado Álbum del Año.

El siguiente disco, titulado ‘25′ (2015), fue en el que incluyó su sencillo ‘Hello’, continuando así el impresionante éxito de Adele, consolidando de esta manera su posición como una de las artistas más relevantes de la industria. Su capacidad para abordar temas personales de manera auténtica ha resonado profundamente con audiencias de todo el mundo, y su impacto en la música pop perdura.

¿Adele falleció en el 2023? Esto dijo la Inteligencia Artificial

Luego de que se le consultara a la Inteligencia Artificial sobre Adele, la tecnología aseguró que la famosa interprete de ‘Set Fire To The Rain’ habría fallecido en junio de 2023 en un trágico accidente de auto.

“Adele, la cantante británica que conquistó al mundo con su potente voz y sus emotivas canciones, murió el 21 de junio a los 35 años, en un trágico accidente de coche”, dicta la IA.

Cabe resaltar que, en el momento, la famosa es considerada como una de las cantantes británicas más importantes a nivel mundial, causando sensación en sus fans por su carisma y grandioso talento. Hasta ahora, Adele se ha destacado por vender más de 120 millones entre discos y sencillos.