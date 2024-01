Michelle Rodríguez presume su año nuevo, pero los comentarios insisten en enfocarse en su peso

La actriz y comediante Michelle Rodríguez está de vacaciones en Europa cumpliendo uno de sus sueños al lado de su madre. A través de su cuenta en Instagram ha compartido su gran viaje por París, Londres, pero sin dejar de lado la transformación espiritual y física que le dejó el 2023. Por lo que también publicó una imagen de su “nuevo cuerpo” que le valió aplausos.

Este 2 de enero presumió sus curvas en un mini vestido tipo blazer plateado, que la hizo lucir sensual y empoderada. “Víveme sin miedo ahora… Recibo con amor este 2024, deseo con el alma que tengamos paz en la mente y el corazón, que estemos llenos de salud, en todas sus presentaciones, que usemos nuestra voz, que volemos alto...” fue el emotivo mensaje que acompañó a la imagen.

Ella siempre ha sido señalada y criticada por su figura plus, algo con lo que ha luchado por cambiar desde que tenía ocho años. Así se lo confesó al programa matutino ‘De primera mano’.

“Me parece muy peculiar que ahora me pregunte el porqué decidí bajar de peso, porque no es una decisión que tomé ayer. La pérdida de peso en mi vida ha sido una meta, creo que, desde que tenía ocho años. Se ha intentado un sinfín de veces, se ha conseguido la meta, otras veces no tanto. Siempre te toman alternativas, siempre se toman otros caminos para tu bienestar, para estar bien”, le contó la mexicana de 40 años al espacio televisivo.

Los internautas no han sido ajenos a esta realidad sobre el cuestionamiento constante sobre sus kilos: “Jode y jode estaban con su peso y hoy siguen jodiendo ¿Cuándo van a dejar de joder?”, “En vez de criticar porque dijo que se aceptaba tal cual era, mejor hablemos de que cuida de su salud”, “Todas aman su cuerpo gordo hasta que tienen dinero para pagarse la operación” y “El discurso de la gordofobia se acaba cuando se hace ejercicio, quien lo diría”, le dijeron en X.

Michelle acotó al programa: “Y hablando de aceptación corporal, creo que lo que hay que hacer es aceptar quienes somos, como somos, no si estas gordo o flaco, no tiene que ser específicamente con eso sino con el sentirte cómodo con tu andar diario. Estoy viviendo un proceso que estoy comprendiendo y que me encantaría compartir porque creo que las cosas que voy entendiendo me gusta compartirlas porque hay mucha gente que se encuentra en mí”.

Michelle aseveró en una entrevista para la revista Marie Claire que la lección más grande que le dejó el año pasado fue: “Entre más me tenga a mi misma, más fuerte estoy, más fuerte y poderosa soy. Ser tu mejor amigo es un acto revolucionario, es para valientes”.

Hasta ahora no ha revelado a qué tipo de tratamiento se sometió para bajar de peso, si fue operación, dietas o medicamentos. Lo cierto es que sus seguidores la han aupado: “Te ves radiante Mich por dentro y fuera”, “Mich antes te veías feliz, pero ahora te vez mucho más feliz, te admiro,”, “¡Esa mujer es una fregona!”, “Eres un ejemplo de mujer fuerte, trabajadora, talentosa y con un corazonzote, una gran artista siempre físicamente hermosa”, “Ejemplo e inspiración” y “Tienes una luz única ¡Me encanta tu trabajo!”.