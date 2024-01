‘El diablo viste a la moda’: Así defendió Meryl Streep a Anne Hathaway de indignante pedido

Meryl Streep logró posicionarse en Hollywood como una de las mujeres más respetadas y buscadas ante el talento camaleónico que desborda en cada una de las producciones en las que aparece, una de ellas ‘El diablo viste a la moda’ la cual ha perdurado en el tiempo dentro de la lista de cintas preferidas por muchos.

Fue en dicha película donde compartió con Anne Hatthaway, quien también logró forjarse como una de las actrices más admiradas y contó con la ayuda de Meryl quien se encargó de brindarle algunas herramientas para enfrentar la industria cinematográfica.

Sus personajes como Miranda Priestly (Meryl) y Andy Sachs (Anne) las convirtieron sin querer en un icono de la moda pero también las llevó a forjar una linda amistad.

El consejo de Meryl Strepp a Anne Hathaway

Durante una entrevista que las actrices concedieron en el programa The View hace algunos años como parte de las promociones de ‘El diablo se viste a la moda’ ambas conversaron algunos detalles que vivieron con respecto a la imagen y el aspecto físico.

Y es que Anne logró convertirse en la protagonista de la cinta pero para adaptarse a la industria de la moda y las exigencias de su papel le exigieron bajar de peso, por lo que Streep decidió darle un valioso consejo.

“Hemos oído que, antes de que empezase la película, le diste a Anne... (un consejo) ¿Te acuerdas de qué le dijiste?”, preguntó Barbara Walters.

Fue ahí cuando ambas relataron la divertida anécdota que logró unirlas aun más, ante el apoyo y seguridad que le brindó la veterana a Hathaway.

“Oh, sí... Le dije: ‘No pierdas peso’. Se lo dije porque todos se lo estaban diciendo... ¿Te acuerdas? Viniste a mi casa y estabas tan guapa…”, preguntó a Anne a lo que ella respondió entre risas con un “Sí, me dijiste que me comiese una hamburguesa”.

De esa manera, Meryl relató el malestar que le produce la industria por las presiones en cuanto a la imagen.

“Sí, todos estaban diciendo: ‘Bueno... Igual quieres bajar un poco de peso...’ Odio esta industria”, añadió.

La actriz de 74 años se ha impuesto ante todas estas exigencias por lo que al ser consultada si a ella le pidieron lo mismo respondió con firmeza, pues ha afianzado los límites y respetos.

“No se atreverían”, provocando una ola de aplausos y risas en todos.

Más adelante Anne reveló lo compleja que fue la situación ante el pedido de aumentar y luego de bajar.

“En un principio me pidieron que ganase peso. Pesaba menos por una cirugía por la que había pasado. Subí un poco más de 4 kilos desde ese punto. Fui a las pruebas de vestuario y no me entraba nada, así que tuve que volver a perder esos kilos. Sí, hubo unas cuantas lágrimas”, reveló.