Desde Rosalía a Karol G: famosas que nos inspiran a darle una nueva oportunidad al amor en 2024

Siempre se puede volver a amar, sin importar las condiciones en las que terminó la anterior relación. Así nos lo demuestran estas famosas de cara a 2024, que comprueban que nunca es tarde para darse una nueva oportunidad.

Sabemos que es difícil volver a abrir el corazón, pero si no lo hacemos por temor a que nos hieran, le damos demasiado poder a esa experiencia negativa que nos marcó y nos castramos de vivir cosas extraordinarias por quedar anclados en el pasado.

Famosas que nos inspiran a darle una nueva oportunidad al amor en 2024

Rosalía

Aunque nos sorprendió lo pronto que pasó la página de su ruptura con Rauw Alejandro, la famosa cerró el año enamorada del actor, Jeremy Allen White. Cuando se dio cuenta que el boricua no debía ser parte de su futuro, se dio un tiempo consigo misma para dejar atrás este episodio de su vida y abrirse a nuevas opciones en Estados Unidos. Con él se le ha visto compartir un cigarrillo, paseos de compras y besos y abrazos en lugares públicos.

Karol G

Nadie quedó exento de la novela de Karol G y Anuel, que vivieron su separación con indirectas a través de sus canciones. La colombiana floreció, se llenó de amor propio y no solo es más exitosa y está más guapa que nunca, sino que también consiguió el amor en un viejo amigo: Feid, que se ve que la valora y están plenamente enamorados.

Como dice en sus canciones: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”.

Carmen Villalobos

Un divorcio nunca es fácil y la actriz de Sin senos no hay paraíso es ejemplo de ello, pues en redes sociales llegó a decir que estaba pasando tiempos difíciles en lo personal. Una vez aceptó su separación de Sebastián Villalobos, le dio la oportunidad a Frederik Oldenburg, que la ha llenado de felicidad.