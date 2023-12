Gypsy Rose Blanchard: 3 series y películas para poder entender mejor el horrible caso

Tras pasar ocho años presa por conspirar con su novio para matar a su madre abusiva en 2014, Gypsy Rose Blanchard salió de una prisión de Misuri bajo libertad condicional este 28 de diciembre.

En 2016, Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y confesó haber convencido a su pareja para que apuñalara a su madre, Claudine “Dee Dee” Blanchard, mientras esta dormía.

La fiscalía la condenó a 10 años tras llegar a un acuerdo luego de que se descubriera el abuso que sufrió por parte de su madre quien supuestamente padecía el trastorno facticio impuesto a otro.

Antes conocido como síndrome de Munchausen por poderes, es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil en la que “el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo”, explica MedlinePlus.

Dee Dee convenció a todos de que Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular y otras afecciones. Desesperada por una salida, ella pidió a su entonces novio, Nicholas Godejohn, matar a su mamá.

Blanchard ha reconocido que estaba en su casa cuando ocurrió el asesinato. También admitió saber lo que Godejohn iba a hacer y no evitarlo. Él fue declarado culpable de asesinato en 2019.

Por el crimen, la justicia lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De acuerdo a archivos judiciales, reconoció haber apuñalado a Dee Dee solo porque su novia lo pidió.

Tras el espantoso homicidio de la víctima, comenzó a surgir información que revelaba lo complejo de este dantesco caso que llamó la atención tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Antes de su liberación de la prisión, la joven de ahora 32 años de edad concedió una entrevista a People en donde confesó arrepentirse por su rol en el asesinato de su madre “todos los días”.

“Era una mujer enferma y, por desgracia, yo no tenía la educación suficiente para verlo”, expresó. “Se merecía estar donde estoy yo, sentada en la cárcel cumpliendo condena por conducta criminal”.

Series y películas para entender mejor el caso de Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose contará toda su historia en Released: Conversations on the Eve of Freedom, un libro que saldrá en enero. No obstante, su vida ya ha sido abordada en varias producciones audiovisuales.

A continuación, recopilamos tres series y películas sobre el caso que explican con detalles y a profundidad qué sucedió antes, durante y después del asesinato de Dee Dee Blanchard.

Madre muerta y querida (2017)

Madre muerta y querida es uno de los primeros documentales sobre el caso. Producido por HBO, el filme se adentra en los detalles del caso que no se habían dado a conocer a los medios entonces.

La película desvela no solo cómo se cometió el crimen, sino también los años de engaños que tejió Dee Dee Blanchard. Aparte cuenta con entrevistas a policías, médicos y el padre de Gypsy Rose.

Se puede ver en HBO Max.

La venganza de Gypsy (2018)

La venganza de Gypsy es una serie de tres partes que ahonda en los hechos de 2015. La producción de Investigation Discovery explora la trama urdida por Gypsy y Nicholas y profundiza en el móvil.

Así como en el romance en línea entre ambos. El proyecto revela documentos judiciales, entrevistas policiales y el intercambio de mensajes secretos entre los responsables de la muerte de Dee Dee.

Se puede ver en Prime Video (solo en algunas regiones) y Apple TV+.

The Act (2019)

The Act es la primera y hasta ahora única serie basada en el caso. Creada y producida por Hulu, la producción cuenta con Patricia Arquette como Dee Dee Blanchard y Joey King como Gypsy Rose.

El drama sigue la vida de las Blanchard en su hogar y mostraba cómo era su relación en la cotidianeidad. Aunque se tomaron licencias creativas, se ciñe bastante a los hechos reales.