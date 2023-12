¿Quién es la misteriosa mujer que le negó un beso a Christian Castro? (VIDEO)

El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a ser noticia a pocos días de que el año culmine y otra vez es relacionado con su corazón, pues ahora lo vinculan amorosamente con una mujer misteriosa, luego de que se difundió un video de ellos dos, y que abrió la puerta a muchas especulaciones.

Cristian fue sorprendido en el aeropuerto de Uruguay, en el área de estacionamiento, bajando la maleta de una mujer, quien se iría de viaje. Él estaba muy cariñoso con ella y al despedirse le dio dos besos apasionados en las mejillas, aunque su intensión, pareciera, era besarla en la boca, pero ella solo atinó a voltear el rostro ante la presencia de las cámaras y tomar su equipaje para irse.

Ella es blanca y con el cabello rubio. No parece ser una personalidad de las redes sociales o del medio artístico. Trascendió que posiblemente ella haya pasado la Navidad con Cristian en Punta del Este, Uruguay. Posteriormente, el artista asistió a un show donde fue abordado por el programa uruguayo Farándula Show TV y le consultaron sobre este episodio. Hasta se desconoce la identidad de ella.

“Viejo, lo que pasa es que me quiero casar para que se me terminen los problemas. Dicen que no te cases porque hay muchos problemas, al contrario”, le expresó Castro al comunicador, quien le consultó

si “estaba de novio”, pues respondió: “Estamos”, mas no se pronunció sobre la mujer del aeropuerto o la modelo argentina con quien también lo vinculan.

Los internautas no dudaron en comentar lo ocurrido: “Intentó besarla en la boca 😂 ...bastante pillo es ! 😂 ...gran ser humano” y “Sale una y entran 2 al recambio, esperemos y no se peguen algo a más de hijos”, señalaron los fanáticos.

Este año, al intérprete de “Azul”, dio mucho de qué hablar, pues hace algunos meses se rumoró que que será padre por cuarta vez con la argentina Maite Barra, con quien tiene un noviazgo desde el 2021 cuando en enero escribió en su cuenta de X junto a una foto de ellos: “Les presento a Maite, mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes”.

Para luego rematar en Instagram: “Después de mucho tiempo, años de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales. Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal”.

Ella era muy activa en las redes sociales, pero desde julio cesó sus publicaciones, por lo que se desató el rumor de que estaría embarazada, algo que hasta la fecha ni Cristina, ni Maite ni Verónica Castro han confirmado o desmentido.

Cristian Castro se estrenó como padre en el 2005, con la llegada de Simone Candy, fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman. Luego, en el 2007, nació su segundo hijo, Mikhail Zaratustra. Siete años más tarde tuvo a Rafaela cuando sostuvo una relación con la colombiana Paula Erazo.