Michelle Rodríguez muestra su cambio radical tras someterse a un procedimiento que la hizo bajar de peso

El 2023 de Michelle Rodríguez fue un año de cambios. La actriz mexicana se sometió a un procedimiento para bajar de peso que le funcionó de maravilla. Sólo con ver las imágenes que publica en su cuenta de Instagram es suficiente para notar la radical transformación que atravesó.

Todavía no queda claro cuál fue el procedimiento al que se sometió. Pudo haber sido una operación, pero también una dieta y régimen de ejercicios estricta, que la ayudó a conseguir los objetivos que se planteó a principios del 2023.

Lo cierto es que, según dijo la misma actriz hace un par de meses: “un remedio mágico no hay, eso sí les voy a decir, porque hay mucha chamba por detrás, así que abracemos eso, y (saber) que es paulatino, de todos los días”.

En sus más recientes interacciones de redes sociales, Michelle Rodríguez apareció para brindar palabras de agradecimiento con motivo de los festejos de la Navidad.

A través de su cuenta de Instagram manifestó a sus seguidores que estaba agradecida por estar celebrando unas nuevas Navidades con mucho amor.

“Mi familia, el amor verdadero. Aunque faltan unos cuantos, esta es mi familia, el calor de mi corazón, la gente que más amo, las manos que me soportan, los oídos que me escuchan incansablemente y los corazones que me guían”, inicia Michelle Rodríguez en su mensaje de Navidad.

Se aprecia, a simple vista, el radical cambio físico de la actriz, si la comparamos con las fotos de hace unos seis meses.

“Agradezco en el alma por esta Navidad. Siento el amor y sobre todo la paz en mi corazón, sin prisa, sin tantras cadenas y con mucha luz en mi camino. Les amo, gracias por nunca soltar mi mano, por ser mi familia y mi guía”, dijo Michelle Rodríguez según reseña Debate.