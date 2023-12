“Es su clon”: Ex de Ricky Martin presume a su hija y sorprende por el gran parecido al cantante

Ricky Martin / Jwan Yosef El cantante y su ex celebraron el cumpleaños de su hija. (Instagram (@rickymartin) / (@jwanyosef))

Aunque Ricky Martín se divorció de Jwan Yosef, siguen compartiendo la paternidad de sus hijos Lucía y Renn, de 5 y 4 años, respectivamente, quienes los mantendrán unidos por el resto de sus vidas, pese a sus diferencias como pareja.

Fue en 2018 cuando la pareja anunció en nacimiento de la pequeña Lucía a quien el reconocido cantante ha calificado como “la luz de mis ojos” y aunque cuenta con algunas fotos de ella en sus redes sociales, ahora que ha crecido ha dejado a más de uno sorprendido.

“La hemos llamado Lucía Martin-Yosef . Esto ha sido, sin duda, un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”, expresaba en aquel entonces al declaraba el boricua en aquel entonces, con motivo del cumpleaños de ambos el 24 de diciembre.

Las fotos de la hija de Ricky Martin que muestran que es su clon

Lucía, la niña rubia con ojos azul cielo y rizos dorados, fue presumida por Jwan al celebrar sus cinco años y se ha robado todas las miradas en redes sociales, pues aunque su color de piel y ojos es diferente al del intérprete sus facciones son muy parecidas y ha causado gran sorpresa entre los internautas.

“Mi hija y mi propia portadora de luz, Lucía, ¡hoy cumples 5 años! Es un honor verte crecer hasta convertirte en el ser estelar que eres. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió en Instagram el pintor.

Las postales en blanco y negro se pueden ver padre e hija jugando mientras la niña aparece montada en una estatua de tortuga que tiene encima a un niño y se puede ver la felicidad de ambos por el momento.

Aunque Ricky prefirió no colgar nada el pasado 24 de diciembre, su ex se encargó de presumir lo grande que está Lucía y fans del cantante no tardaron en mencionarlo para expresarle lo mucho que se parece a él.

“IGUALITA A SU PADRE RICKY MARTIN”, “Es hermosa Lucía y con mucho parecido a Ricky”, “Es el clon de Ricky versión niña”, “OMG como se parece a su papá”, “Ya sabemos que es hija de Ricky”, han comentado.

Fue el pasado 5 de julio, cuando Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su separación tras seis años de matrimonio, pero evitaron mencionar el verdadero motivo que los llevó a ponerle fin a la relación, pese a las habladurías sobre una presunta infidelidad por parte del boricua.

Sin embargo, ambos trataron de quedar en buenos términos por el bien de sus hijos y de ellos mismos.