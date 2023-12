“Eres una ridícula”: Nadia Ferreira es destrozada en redes por este detalle en foto con su bebé

Por primera vez, Nadia Ferreira posó con su inigualable estilo en el árbol de Navidad de su hogar sosteniendo en sus brazos a su hijo pequeño. La antigua reina de belleza paraguaya, quien llegó recientemente de un viaje humanitario a su patria, no suele compartir fotografías junto a su bebé, pero en la época decembrina no pudo contenerse.

Nadia Ferreira posó con su hijo en el árbol de Navidad por primera vez

Y no solamente posó junto al arbolito con su pequeño, sino que también horas más tardes apareció abrazada y sonriente en los brazos de Marc Anthony, el hombre de su vida. La sonrisa de los enamorados revela el maravilloso momento que viven juntos con su relación y su nueva pequeña familia.

Como bien titula la modelo en sus fotografías en la que sale muy radiante con un espléndido vestido ceñido de color verde de la reconocida marca de Hervé Leger con su larga cabellera totalmente suelta: “La Navidad siempre ha sido mi época favorita del año por todas las tradiciones familiares que aquí tenemos. Pero esta para mí es la más especial e importante por tu presencia hijo mío ❤️ Llegaste a nuestras vidas para hacernos muy felices. Mi amor por ti no tiene límites”.

En las tres postales se ve al pequeño vestido con su ropa navideña en el regazo de su madre, quien lo ha cuidado y no ha revelado a los medios su rostro.

Nadia Ferreira recibió duras críticas por taparle la cara a su hijo pequeño

Sin embargo, esta situación se volvió en contra de Nadia Ferreira ya que miles de fanáticos se volcaron a las redes sociales para criticarla por ser “ridícula” y no mostrar la cara de su hijo pequeño.

“Por qué no muestra la cara? Toda madre quiere enseñar cómo es su bebé. Está lo esconde por algo.Hasta los reyes y otras realizas muestran a sus niños”, “Nose para que se toman fotos así !! Mejor q no salga el bebé y ya .. depsues se molestan xq la gente se queja que le quiere ver la cara al bebé”, “Porque no enseña la cara de tu bebé?”, “Eres una ridícula tapando cara al bebé, también molesta esas fotos termine de mostrarlo, eso no se hace, los bebes no son para jugar sea seria chica, no te tomes fotos con el bebito, los bebes siempre son lindos”, son algunas de las críticas que recibió.