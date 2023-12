Harry y Meghan, los protagonistas de los 4 escándalos que vivió la realeza en el 2023

La vida de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, no fue fácil durante este 2023. Estuvieron envueltos en varios escándalos, aunque esto viene ocurriendo desde el mismo momento de su noviazgo, pero la publicación del libro de memorias del hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra desencadenó una serie de reacciones, que incluyo el propio Harry llegó a temer por su seguridad tras filtrar muchos secretos oscuros de la corona británica.

1. Un polémico libro

“En la sombra”, así se llama el controversial libro que publicó en enero, contiene 416 páginas de información y confesiones que dejaron al mundo boquiabierto, mientras que a la realeza les generó el mayor de los disgustos, porque no se guardó nada. Peleas con su hermano, el príncipe William; asesinatos de terroristas en Afganistán mientras fue militar; discusiones con su cuñada, la princesa Kate, y más contó sin censura.

El duro enfrentamiento con su hermano acaparó la atención de todos, pues Harry aseveró que se golpeó con William para defender el honor de su esposa Meghan, ya que la alteza la calificó de “abrasiva”, “difícil” y “grosera”. Pero no acabó ahí, ya que también manifestó que el rey, en medio de bromas, llegó a insinuarle de que él no es su hijo. Algo que lo tomó muy mal.

2. La justicia en su contra

En la primera semana de diciembre, Harry recibió una mala noticia: perdió la demanda que entabló contra un medio de comunicación, el Mail on Sunday, ya que alegó que este mintió en una de sus publicaciones al decir que ellos pidieron protección del Palacio de Buckingham en Estados Unidos, pese a que había renunciado a esos beneficios cuando dejaron de lado sus títulos de la nobleza.

Un juez falló en su contra y desestimó la denuncia, además, también lo obligó a pagar una multa de 60.780 dólares (Un millón de pesos mexicanos) antes del 29 de diciembre.

3. Solo y sin apoyo

El duque de Sussex habló sobre la muerte de su madre, la soledad y la falta de apoyo que vivió tras su muerte cuando él estaba a solo dos semanas de cumplir 13 años. Esta vez no lo hizo en su libro, sino en la docuserie “Juegos Invictus”, que se estrenó en agosto y que se basa en historias de exmilitares historias de ex militares que luchan por adaptarse a la vida civil. Estos juegos fueron fundados por el propio Harry en 2014.

Pero, él tomó protagonismo en el programa que está en Netflix cuando habló sobre su experiencia cuando regresó de Afganistán, en 2008, que contó: “Mi mayor lucha fue darme cuenta de que nadie de mi alrededor podía ayudarme. No tenía ningún apoyo, ni una red de asesoramiento para identificar lo que me estaba pasando”.

Y acotó: “Nunca fui consciente del trauma que me supuso perder a mi madre a una edad tan temprana. (...) Nunca se discutió y tampoco se habló de ello. Durante todos esos años no tuve ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir… De repente me di de bruces contra el suelo y ahora estoy sintiéndolo todo en lugar de ser joven”.

4. Los grandes perdedores

Harry como su esposa fueron calificados de perdedores por la prensa de Hollywood durante este año por el periódico Hollywood Reporter, que es uno de los medios de comunicación más emblemáticos del lugar. Los colocaron en el puesto 11 de las celebridades más repudiadas, pues afirmaron que tuvieron “un documental de quejas, una biografía de quejas y un podcast inerte”.