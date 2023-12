¿Shakira no pasará navidad con sus hijos? Piqué y el duro cierre de año que le dio a la cantante

Tras más de un año desde la polémica separación de una de las parejas más queridas y mediáticas de todos los tiempos, los problemas no terminan entre Shakira y Piqué, contrario a eso parece que apenas comienzan, y esta navidad no será la excepción para la ex pareja.

Para nadie es un secreto que en el 2023 no hubo pausa entre cada disputa y desacuerdo batallado por los padres de Sasha y Milan, y aunque fue la barranquillera quien se vio más cercana y apegada a sus hijos durante el transcurso de los meses, se conoció que es el ex futbolista quien dio su mayor anotación a esta disputa legal que llevan sobre sus hijos, pues los pequeños no pasarán navidad con la colombiana.

De acuerdo con la información que reseña la revista ´Semana´ citando información de ´Terra´, para este diciembre las reglas del juego y los acuerdos de festividades cambiaron para la intérprete de ´Acróstico´ quien en el 2022 recibió las fechas al lado de sus dos hijos, pero este 2023 le toca acompañarlos desde la distancia, una situación que sin duda alguna ha sido un golpe bajo en lo emocional para la colombiana.

Según apunta el portal mencionado, Milan y Sasha ya viajaron rumbo al país europeo para reunirse con su progenitor y pasar esta festividad al lado de sus abuelos Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, sin embargo, se desconoce si este viaje tendría tickets de regreso para el 31 o si solo será por una fecha puntual.

Por otro lado, son muchos los rumores que corren en los medios internacionales acerca de la disconformidad que estaría sintiendo el empresario sobre el acuerdo legal que firmó hace un tiempo con Shakira, por lo que se presume que en el año 2024 se avecinarían nuevas confrontaciones para los padres.