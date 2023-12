Paulina Burrola no se calla tras ser comparada con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann / Paulina Burrola / Aislinn Derbez La ex pareja ha levantado sospechas de romance. (Instagram (@mauochmann) / (@aislinnderbez))

Para Paulina Burrola no ha sido fácil tener que vivir bajo la sombra de Aislinn Derbez quien fue esposa de Mauricio Ochmann. Su realidad con el actor ahora se torna a través de una ruptura a dos años de relación. La modelo dio detalles a la revista CARAS México y mencionó las constantes comparaciones e intrigas que enfrentó durante su noviazgo, donde hicieron sacar a flote que no tenían diferencias.

¿Por qué las comparaciones?

Paulina dejó claro que nunca ha querido imitar o que la comparen con la hija de Eugenio Derbez. La mujer de 32 años dijo que todo ha sido parte de los medios de comunicación, los que se han encargado de dar una versión errónea entre ambas.

“Por ejemplo, los medios y la gente siempre buscaban generar una competencia entre Aislinn y yo, y eso no se vale”, sentenció. Por su parte, no se pudo perder la oportunidad para saber si Aislinn Derbez estaría dispuesta a volver con su ex.

Burrola explicó que aunque mucha gente no lo crea, mantuvo una muy buena comunicación con Aislinn cuando estuvo con Mauricio, y agradece el respeto que ha mostrado y el hecho de haberle permitido estar cerca de su hija.

“Nosotras siempre nos respetamos y admiramos. Yo estoy profundamente agradecida ante el hecho de que me hayan permitido acercarme a su círculo y convivir con su familia e hijas”, expresó.

A pesar de que ambos quedaron al parecer en buenos términos, el famoso retiró las fotografías junto a ella de su Instagram.

“Ante todo estoy tranquila, pues tanto Mau como yo sabemos la verdad de nuestra relación y eso me da mucha paz”, agregó. En medio de este cambio de vida, la exreina de belleza también informó que no se niega a la posibilidad de tener hijos:

“Sí quiero tener hijos, también soy un poco tradicional y sueño con mi boda, pero no tengo prisa. Definitivamente, hoy no es mi prioridad formar una familia, pero claro que es un sueño que tengo y quiero cumplir con el tiempo”, aseguró.