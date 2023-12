¿Julián Gil se casa?; Aquí te contamos los detalles

Después de varios meses en expectativa, finalmente Julián Gil se atreve a dar más detalles de su vida en pareja y el plan de llegar al altar. Tanto el actor como Valeria Marín llevan más de dos años juntos y conviviendo bajo el mismo techo, pero tienen esa asignatura pendiente, y lo más probable es dar el paso definitivo para la legalizar su unión, pero por ahora no están claros si será a principios de 2024.

“Valeria ha sido una persona que ha llegado a mi vida a regalarme y a enseñarme muchísimas cosas. Ya la comprometí”, mencionó Gil al programa de entretenimiento ‘Ventaneando’ por TV Azteca.

“Quizás el año que viene nos casemos. Nos queríamos casar a principios del 2024, pero con el nacimiento de Oliver [mi nieto, lo pospusimos]. Entonces, queremos esperar a que Nicole esté bien porque, obviamente, no me puedo casar sin que mis hijos, en este caso Nicole, que Juliancito, que mi familia, y en este caso, que va a ser mi nieto, estén ahí”, expresó.

Desde el año 2022 están comprometidos y por diversas circunstancias se ha venido posponiendo la unión.

Estado de salud

Los días recientes han sido de algunas complicaciones para el actor. A nivel de salud tuvo que retomar el tratamiento oncológico con el que ha venido luchando durante algún tiempo. Tras esta situación, el también animador indicó:

“Me hice la operación rápido. Y buen, es algo con lo que voy a tener que vivir. Voy a tener que estar revisándome cada cuatro o cinco meses, que no vuelva a salir en algún lado. Me siento saludable, me siento fuerte y con muchas ganas de vivir”, confesó.

Aunado a ello, Gil ha transmitido el mensaje a sus seguidores de cumplir las precauciones necesarias cuando tomen el sol o en su defecto, evitarlo cada vez que sea necesario.