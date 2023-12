¿Anahí tiene una media hermana?; Mira lo mucho que se parecen

La cantante Anahí ha causado revuelo en redes sociales al manifestar a sus fans que tiene una media hermana. La sorpresa para los internautas es el parecido que tienen ambas. Todo se dio a conocer en Perú cuando la propia artista reveló la noticia.

A través de una entrevista con Joaquín López Dóriga realizada hace un par de meses, la famosa dio a conocer que su familia es más extensa de lo que se pensaba, pues siempre ha salido a la luz que tiene una única hermana, pero no es así, ya que la artista confesó que tiene lazos de sangre en Perú.

Una media hermana

El progenitor de Anahí debido a su vida como artista tuvo la oportunidad de enamorarse en Perú y allí nació Diana Puente.

“Mi papá luego vivió un tiempo en centro y Sudamérica y él ahí hizo una carrera como cantante, estamos hablando que en estos días, cumple 81 años, entonces él tenía 18 años y su nombre artístico fíjense la coincidencia de la vida, era ‘Enrique Manuel’ todos se conecta en esta vida por alguna razón su nombre es Enrique, pero su nombre artístico era Enrique Manuel”, agregó.

Anahi y su hermana Diana en el ultimo show que RBD dará en el Foro Sol #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/GzdsraBIeO — RBD World Argentina🇦🇷 (@RBDWAOficial) December 18, 2023

¿Quién es la media hermana de Anahí?

Diana Puente nació de la relación de su padre con su primera esposa, y aunque de esa relación no funcionó, las hermanas Puente siempre están en comunicación y se ve que se la llevan muy bien.

“Mi papá (tuvo) una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana (no me gusta la palabra media hermana). Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana que fue Miss Perú, es una mujer hermosa. Ese matrimonio no funciona, se divorcia, viene a vivir a México”, añadió Anahí.