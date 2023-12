¿Y la sororidad? Salma Hayek y el consejo a Cynthia Klitbo que mostraría que “no es de confiar”

Cynthia Klitbo ha destacado en la televisión mexicana gracias a los varios papeles que ha interpretado en distintas telenovelas, con los que ha derrochado su belleza y gran talento. Pese a que ha tratado de mantener su vida privada alejada de los escándalos ha enfrentado incómodos momentos.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, la actriz decidió conversar sobre lo que fueron sus iicios como actriz, época en la que enfrentó buenos y malos momentos, pero también recibió lecciones de queridas compañeras.

Aunque muchos no sabían que Cynthia mantenía una cercana relación con Salma Hayek, ahora ha hablado sobre un particular consejo que le dio la actriz cuando apenas tenían 20 años. Sin embargo, no dejan muy bien parada a la veracruzana.

El consejo de Salma Hayek a Cynthia Klitbo que no convence a muchas

Durante el encuentro con el periodista, hablaron sobre la tendencia que se mantiene de etiquetar la envidia como “de la buena”, algo con lo que Cynthia Klitbo, no está de acuerdo y habló con toda sinceridad al contar la experiencia que vivió con Salma, quien ha logrado triunfar en Hollywood.

En aquella época, ambas estudiaban actuación con el maestro Mendoza y eran bastante cercanas, por lo que un comentario de Hayek la tomó por sorpresa.

“Cuando estábamos chiquitas Salma Hayek me lo enseñó muy bien, estábamos estudiando las dos actuación con el maestro Mendoza y ella que dice ‘yo no tengo amigas’ y en ese tiempo éramos muy unidas y le digo ‘¿por qué dices eso?’ y me dijo ‘te voy a enseñar una cosa Cynthia, el día que haya un personaje yo voy a hacer lo imposible por quitártelo y fue así que me enseño una gran lección, a pesar de ser una chamaca”, recordó.

Aunque las palabras de Salma pudieron ser un poco tajantes e hirientes, para ella significó una gran enseñanza que le quedó para la vida y ahora valora la sinceridad de su excompañera.

Sin embargo, muchos internautas han calificado de mal gusto el comentario, pues con su manera de pensar habría demostrado que sus intereses se anteponían frente a una amistad e incluso manifestaron la poca sororidad de la protagonista de ‘Eternals’. Sin embargo, hay quienes aplaudieron su sinceridad.

“No hombre, para que amigas así”, “Las actrices ya saben que Salma mejor de lejitos”, “Ya sabemos por qué el éxito de Salma, bastante competitiva”, han comentado algunos.