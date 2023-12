Netflix estrenó esta cinta por la que los fans esperaron más de 20 años y ya amenaza con ser la #1

Han pasado dos décadas desde que un grupo de gallinas lideradas por la intrépida Ginger organizaron un sindicato emplumado para escapar del gallinero y los fans celebran la llegada de la secuela a Netflix.

Pollitos en fuga (Chicken Run) hizo historia en el 2000 como la película animada stop-motion más taquillera de todos los tiempos y, hasta la fecha, aún no ha sido superada ni por el propio gigante Disney. En esta continuación veremos de vuelta al elenco original, junto con la próxima generación, interpretada por la estrella de The Last of Us, Bella Ramsey, mientras enfrentan una amenaza que atenta contra la paz que tanto les costó encontrar.

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets Los fans esperaron más de 20 años para la secuela de esta cinta animada (Netflix)

La cinta fue anunciada por primera vez en 2018, así que aunque ha sido una larga espera, ha valido la pena. La primera parte fue dirigida por Peter Lord y Nick Park, los cofundadores del estudio de producción stop-motion Aardman Animation y esta segunda corre a cargo de Sam Fell, quien trabajó en la coproducción de Aardman Flushed Away.

Cabe recordar que los estudios Aardman han sido ganadores de varios premios Oscar y BAFTA (Creature Comforts; Wallace y Gromit; Shaun, el cordero) por lo que han sido como “el Rey Midas” de la animación bajo la técnica cuadro por cuadro.

¿De qué trata la secuela Pollitos en fuga: el origen de los nuggets?

Dawn of the Nugget sigue a Ginger mientras construye un santuario pacífico lejos de Tweedy Farm, el sombrío gallinero del que ella y Rocky escaparon en la primera entrega. Tras el nacimiento de su hija Molly (interpretada por Bella Ramsey), los nuevos padres creen que han encontrado su “felices para siempre”, sin saber que toda la especie de las gallinas se enfrenta a una “nueva y terrible amenaza”. Por supuesto, Ginger y su equipo no se quedarán de alas cruzadas, incluso si eso significa poner en riesgo la libertad que se ganaron con tanto esfuerzo.

Mientras que la cinta original hizo un ingenioso homenaje a películas como The Great Escape, la secuela tiene toques de Mission: Impossible, además de una sátira obvia a personajes como James Bond. De acuerdo con los fans, lo más notable es la revelación de que la villana original, la Sra. Tweedy, regresa para la secuela, con una guarida malvada al estilo de un supervillano.

El mayor cambio en la secuela fue la decisión del estudio de reemplazar a Julia Sawalha y Mel Gibson, quienes dieron voz a los personajes principales Ginger y Rocky en la película original, con Thandiwe Newton (Westworld) y Zachary Levi (Shazam!) respectivamente.

La nueva película de animación con plastilina ha establecido un nuevo récord de Rotten Tomatoes, obteniendo la puntuación de audiencia más alta jamás obtenida por cualquier película de Aardman hasta el momento.