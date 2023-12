Christian Chávez comparte poderoso discurso al final de ‘Soy Rebelde Tour’

La gira ‘Soy Rebelde Tour’ estuvo repleta de momentos que enmarcaron la emoción por el reencuentro de una generación con sus ídolos, destacando la participación de Christian Chávez, quien al final de la gira se tomó un momento para hablar de los instantes que marcaron su vida.

También te puede interesar: RBD cumple su promesa y se despide en el Estadio Azteca

Este 21 de diciembre los integrantes de RBD se despidieron de los escenarios, es por ello que todos aprovecharon para dirigirse al público y compartir parte de su historia, como fue el caso de Christian Chávez.

Christian Chávez (Captura de Pantalla)

Christian Chávez lanza contundente mensaje

El famoso actor recibió diversas críticas a lo largo de la gira de RBD, especialmente por sus extravagantes vestuarios y maquillajes que plasmaban su personalidad, por lo cual en medio del concierto habló de su proceso luego de hablar abiertamente de su sexualidad.

“Yo tenía 21 años, se burlaban de mi, perdí mi trabajo y perdí mi dignidad. Después de eso me odié tanto. Pensé que en haber exigido mi libertad había sido lo peor que había hecho en mi vida y como me odiaba tanto me lastimé las veces que pude”, comentó.

“Y si pelear y luchar por mi libertad me hace puto, entonces soy Puto”



Christian Chávez durante el concierto de RBD en el estadio Azteca. pic.twitter.com/VPZoBIv7TL — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 22, 2023

A través de un discurso lleno de poder y sentimiento, Christian Chávez abrió parte de su traje de charro rosa para mostrar una playera con la leyenda ‘put*’, señalando que seguirá defendiendo su libertad.

“Y si pelear y luchar por mi libertad me hace puto, entonces soy puto, porque lucho por lo que soy, porque lucho por lo que quiero y porque seguiré luchando por mi libertad, porque soy mariposa y vuelo”, gritó frente a los asistentes del Estadio Azteca.