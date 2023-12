“He aprendido a no estar pidiendo perdón”, Christian Chávez no hace caso a las polémicas

Christian Chávez no hace caso a las polémicas Christian Chávez no hace caso a las polémicas (Jesús Ramírez Ríos)

RBD regresó a los escenarios 15 años después este 2023, sin duda era uno de lo reencuentros más esperados, y los números lo avalaron. La agrupación giró alrededor de cuatro países y 28 ciudades consolidándose como una de las leyendas del pop latino.

Anahí, Maite, Dulce María, Christopher y Christian lograron sold out en todos los recintos en los que se presentaron, y este 21 de diciembre llegará el cierre de Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca. Llegar a este momento provoca sentimientos encontrados según contó Christian Chávez a Publimetro, durante una conversación que tuvimos con el cantante momentos antes de salir a su último Foro Sol, el pasado 17 de diciembre.

“Hay mucha emoción, pero al mismo tiempo es una mezcla de sentimientos. Es una situación muy bipolar, por un lado es una tristeza cañona porque se llega al final de esto, pero por otro lado también hay mucho cansancio acumulado durante estos cuatro meses y llegan las épocas decembrinas, y eso tiene una carga bonita, pero también emocional. Son muchos sentimientos, pero creo que lo más bonito es cumplir el récord de los seis Foro Sol, porque de pronto nos decían que no éramos profetas en nuestra tierra y esto es una prueba de que la gente en México nos quiere mucho”, sentenció el intérprete.

Chávez sin duda ha generado gran polémica durante el tour debido a sus vistosos vestuarios y maquillaje, por lo que esta etapa del tour ha sido de gran crecimiento para él. “He aprendido muchas cosas, como el no estar pidiendo perdón por todo, además de ser yo mismo y mostrarle eso a la gente. Cuando yo decidí ser yo mismo fue lo más hermoso, además creo que he recibido el cariño de la gente y me he sentido abrazado abrazo, sé que hay muchos haters y críticos, pero nunca vamos a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo .Lo que le digo a la gente es que sean reales, porque creo que eso es lo más bonito de esta vida”.

Christian, destacó durante la gira al cautivar al público con su franqueza, carisma y vibras positivas creando momentos memorables que resonaron en los fans, sin embrago llegar a esta etapa no ha sido fácil, “de chavito, cuando iba a la tienda con mi mamá y a mi hermana, y de pronto veía un top que me gustaba o me fijaba en el maquillaje, mi mamá me decía, ‘eso no porque es de mujer’,y todo eso me fue marcando. Cuando decidí ser actor también me pedían que no se notara lo gay, perorealmente hubo una parte de empoderamiento cuando empecé a pintarme las uñas y luego dije cómo llevo esta parte al show y todo se potencializó con el traje del charro rosa”.

El integrante de RBD también explicó porqué eligió tan polémico atuendo,”se me ocurrió hacer la versión de tu amor en versión mariachi y cuando me dijeron cómo quieres ir vestido, dije pues de mariachi rosa mexicano, con detalles de unas enredaderas que fueran creciendo, porque es como yo me siento ahora, literalmente estoy creciendo. Entonces vino la problemática con la gente que se quejó, y yo tenía esta parte de querer agradarle a todo el mundo y entonces y dije, ‘a partir de aquí voy hacer lo que yo quiera sin faltar el respeto a nadie, pero no voy a estar pidiendo perdón por cosas que no estoy haciendo mal’. Desde ahí empecé a maquillarme más y hacer las cosas que tenía que hacer a través de mi ingenio, todas las cosas que ven de moda, se me ocurren de cosas que yo amo”.

Durante los shows de RBD, Christian también ha compartido los desafíos que ha enfrentado en su carrera, contando que lo obligaron a salir del clóset a los 22 años, lo que ocasionó que perdiera su trabajo y su estabilidad financiera, y que lo llevó a enfrentar varios problemas personales.

Pero ahora la situación es distinta se siente con la libertad de expresarse, y agradece lo que tiene. “Siempre nos faltarán cosas, pero realmente ahora mas bien me gusta agradecer lo que se tiene, pero siempre se tienen sueños y metas, sin embargo esas metas y sueños no se deben volver verdugos porque si no, eso no te permite disfrutar de la vida. La alegría y felicidad son momentos igual que la tristeza, la soledad y la ansiedad, pero hay que enfrentarlos a todos y no hay que romantizar”, enfatizó Chávez.

Expresión a través del maquillaje

Christian Chávez ha utilizado su estilo para expresarse, no solo en el vestuario, el cantante también se preocupa por el maquillaje, mismo que él diseña. “Me gusta maquillarme porque lo veo también como una terapia. Siempre me gustó dibujar desde chiquito, el maquillaje es también una expresión de tu arte, de cómo eres tú, cómo eres allá afuera, lo utilizó como protesta. Es mi personaje dentro del show, obviamente no estoy así todos los días, estaría cañón, hay gente que sí lo hace y está padrísimo, pero para mí es es una forma de ser rebelde”.

Apoyo a la comunidad LGBT+

El 2024 será una año muy importante para Christian ya que además de seguir su carrera como actor también tiene planeado crear una fundación. “Quiero ayudar a la comunidad, a las personas trans, a los adolescentes trans. Pero creo que lo más urgente es apoyar a las personas de la edad de la tercera edad pertenecientes a la comunidad LGBT+. Para mí es muy importante, porque las personas mayores nos han abierto las puertas a muchas cosas, yo estoy hoy aquí maquillado, con las uñas pintadas porque las mujeres trans pelearon y lucharon muchísimo, pelearon por esa libertad. Creo que tenemos que honrar a nuestros adultos mayores y recordarle a los jóvenes que esta historia empezó por ellos”.

Los números de Soy Rebelde Tour

25 De agosto dio inicio Soy Rebelde Tour en El Paso, Texas en Estados Unidos.

54 Conciertos formaron parte de Soy Rebelde Tour.

130.5 millones de dólares en 30 shows generó la gira , convirtiéndose en la más taquillera de un grupo en la historia de Estados Unidos, según la fuente Touring Data.

10ma. gira que más recaudó en Estados Unidos durante 2023.

4 países recorridos: México, Estados Unidos, Brasil y Colombia.

24 Canciones forman parte del repertorio de Soy Rebelde Tour