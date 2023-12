“Vivir el aquí y el ahora”: Paola Rey, la actriz colombiana revela la clave de su felicidad y éxito

En una charla exclusiva con la talentosa actriz colombiana Paola Rey, conocida por su inolvidable papel como ‘Jimena Elizondo’ en la exitosa serie “Pasión de Gavilanes”, nos conectamos en su mundo, descubriendo no solo los detalles de su carrera sino también los aspectos más personales y apasionantes de su vida.

El reencuentro después de 20 Años: Emociones a flor de piel

El público de Ecuador está en el corazón de la actriz colombiana y lo hace con honores desde su saludo inicial. La telenovela “Pasión de Gavilanes” ha sido una de las favoritas y la segunda temporada, transmitida en Netflix, encendió aún más la expectativa sobre esta serie.

Paola cuenta sobre el reencuentro con sus compañeros de reparto después de casi 20 años desde la primera temporada de “Pasión de Gavilanes”. Entre risas, abrazos y una conexión especial, describe el momento como un viaje en la máquina del tiempo, un retorno a esos días en los que no imaginaban el éxito que la serie llegaría a tener.

“Volver a ver a mis compañeros y amigos fue fascinante. Nos fundimos en un gran abrazo, celebrando de alguna manera ese reencuentro. Tantos años que, al final, hemos vivido juntos gracias al éxito de esta serie”, comparte, refiriéndose a la magia que envolvió el set durante la filmación de la segunda temporada.

En cuanto a la posibilidad de una tercera temporada, Paola nos confiesa que, aunque no tiene información al respecto, no descarta la sorpresa, considerando la inesperada llegada de la segunda. “Nunca se sabe”, nos dice con una sonrisa intrigante, dejándonos a todos con la esperanza de más pasión y drama en el futuro.

Paola Rey

La sorpresa sobre la personalidad que no se parece a Jimena Elizondo

Paola reflexiona sobre las notables diferencias entre su personalidad y la de Jimena Elizondo. Con honestidad revela: “Jimena es mucho más extrovertida que yo. Yo soy bastante tímida”. Aunque durante la primera temporada las disparidades eran evidentes, especialmente con su compañera Natasha Klauss, quien interpretaba a Sarita, en esta segunda temporada, confiesa sentir una conexión más profunda con Jimena.

Destaca el tema de buscar la felicidad y perseguir lo que realmente se desea, algo que comparte con su personaje.

“Quise desarrollarme en lo que quería y en lo que me hacía feliz. Tuve la gran fortuna de poder hacerlo, algo que no todo el mundo puede lograr”, afirma.

Reconociendo la bendición de su vida, ella agradece la posibilidad de desempeñar roles tan significativos como actriz, empresaria y madre, esta última confiesa que ha contribuido a su felicidad inmensa. En este sentido, Paola Rey y Jimena Elizondo se entrelazan en la búsqueda constante de la realización personal y la alegría.

Una mujer multifacética: actriz, empresaria y mamá apasionada

La versatilidad de Paola Rey va más allá de la pantalla, revelándose como una mujer multitasking que ha conquistado diferentes ámbitos. Además de su exitosa carrera actoral, la actriz es también empresaria y madre de dos hijos. Nos cuenta sobre su amor por la remodelación de propiedades y su pasión por la finca raíz, demostrando que su creatividad y habilidades trascienden las fronteras del entretenimiento.

“Ser mamá me ha empoderado muchísimo más porque me ha ayudado a conocerme en otros ámbitos, me ha ayudado a darme cuenta de que tengo muchísimas cosas bonitas que ofrecer a mis hijos”, comparte, resaltando la importancia de la maternidad en su vida.

Balance en el camino: la fórmula de Paola Rey

Cuando se trata de equilibrar la vida personal y profesional, Paola comparte su enfoque. “Vivir el aquí y el ahora, disfrutar cada momento y ser conscientes de nuestras decisiones” son las claves, según la actriz. Asegura que cada mujer puede encontrar su propio equilibrio, siguiendo lo que realmente la hace feliz, ya sea en la familia, el trabajo o sus pasiones personales.

Próximos proyectos y una revelación en exclusiva

Con respecto a sus futuros proyectos, nos deja con la intriga al revelar que protagonizará una serie que se lanzará el próximo año vía streaming. Aunque no puede desvelar muchos detalles, asegura que será algo emocionante y nos invita a estar atentos a sus próximas sorpresas en el 2024.

Paola Rey

Despidiendo el año con gratitud y nuevos comienzos

Antes de finalizar la entrevista, Paola envía un agradecimiento especial a sus seguidores en Ecuador y a todos aquellos que han seguido su carrera con cariño.

“Estoy muy contenta y muy feliz de estar acompañándolos hoy y contarles un poquito de mi vida”, expresó, mostrando su gratitud por el afecto constante de su audiencia.

Para despedirse comparte su entusiasmo por ser parte de la portada de la revista Nueva Mujer Ecuador. La entrevista revela no solo la actriz detrás de los reflectores, sino la mujer apasionada, multifacética y auténtica que continúa dejando una huella perdurable en el corazón de sus admiradores.