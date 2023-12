Reaparece a sus 33 años la ‘hija’ india de la princesa Diana y se lanza contra el rey Carlos por esta razón

Durante su visita a India en 192, l a princesa Diana llamó “hija” a Avanti Reddy, , cuya joven al día de hoy ya cuenta con 33 años.

Durante un viaje a la India junto a su entonces esposo, el príncipe Carlos, en 1992, la princesa Diana quedó profundamente ‘enamorada’ de una niña que logró robarle el corazón. Su nombre es Avanti Reddy, la niña que la princesa Diana cariñosamente llamó “hija”, hoy es una encantadora joven que ha alcanzado los 33 años.

Avanti Reddy, contaba con 4 años en aquel momento, fue la merecedora de tan maternal apelativo por parte de la dulce Lady Di. La conexión entre ambas fue tan fuerte que logró que la princesa la tuviera sentada en sus piernas durante todo el evento. Recientemente, Avanti habló sobre aquel momento y la ternura que la princesa le demostró.

“No tengo hijas, así que por hoy eres mi hija. Estaba resfriada y ella me limpió la nariz con su propio pañuelo (…) Me tuvo junto a ella todo el tiempo y cuando se iban dijo, ‘no te quiero dejar’. Era una figura muy maternal, eso lo recuerdo perfecto”, contó Avanti hace unos años al Daily Mail.

Para ese momento, las cosas con su entonces esposo, el Príncipe Carlos, no marchaban nada bien, el matrimonio pasaba, incluso, por uno de sus peores momentos, tan era así que Diana se vio obligada a posar sola frente al Taj Mahal, apareciendo con aspecto triste en la fotografía.

Cuando se le cuestionó a avanti sobre el príncipe Carlos, mostró no sentir empatía, ya que respondió con un contundente “No me agrada”. Avanti sintió la energía del príncipe Carlos el cual habría demostrado su molestia y no sentirse cómodo en dicho país.

La transformación de la “hija” hindú de Lady Di

Ahora Avanti Reddy, la “hija” hundú de la princesa Diana ya tiene 33 años y trabaja como profesora y enseña danza.

Al día de hoy, Avanti Reddy ha crecido y es profesora de danza y conserva su “esencia”, la cual no pasa desapercibida y muchos aseguran que la princesa Diana estaría orgullosa de su evolución. A través de las redes sociales, comparte diversos atuendos que revelan su transformación y estilo único.

Vestido negro y dorado

Avanti Reddy deslumbra con un hermoso vestido hindú negro con dorado muy elegante con el que se mostró fiel a su estilo.

Llevó sandalias y cabello semirecogido para complementar su look.

Blazer y pantalón

La “hija” de Lady Di dio cátedra de versatilidad, pues deja a un lado los vestidos y logra llevar con total elegancia y estilo un blazer con pantalón y una blusa negra de mangas largas y escote bardot.

Vestido rojo de mangas largas con capa

La joven lució hermosa con un vestido largo en tono rojo con mangas largas y lo complementó con una capa en el mismo tono y de encaje.

Su cabello lo llevó suelto y liso y lució un maquillaje muy chic, robándose los halagos y las miradas.