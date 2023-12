Christian Nodal se roba los corazones al sincerarse sobre el sexo con Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal estuvo de visita en España junto a su pareja Cazzu. A su paso por el país europeo se reunió con Bizarrap, en un encuentro que lo tomó por sorpresa, ya que afirmó que no lo reconoció sin lentes y gorra. Además, de pasea por Madrid, el artista asistió al famoso programa “La resistencia”, en el que reveló unos secretos de su vida íntima.

Durante este fin de semana, Christian compartió con sus seguidores el romántico detalle que tuvo con Cazzu como regalo de su cumpleaños número 30. Fue una noche romántica a la luz de las velas en una cena al aire libre con rosas rojas. Pero, esto no bastó y también la asombró con un espectáculo de fuegos artificiales en su honor. Luego se fueron a bailar con sus amistades. Igualmente, en estos días, asistió al concierto de Luis Miguel, dejando muy claro que son tremendos fanáticos.

Sin dudas, que la argentina lo ha conquistado muy bien. Ambos se muestran muy felices y compenetrados, y es que la llegada de a pequeña Inti los entretiene aún más. La pequeña nació el pasado mes de septiembre. Llevan una vida familiar plena. Hasta ahora la pareja no ha mostrado el rostro de la bebé, pero sí han compartido algunas imágenes disfrutando de la paternidad.

Y a propósito de esto, Nodal se robó los corazones de sus fanáticas cuando le reveló un dato interesante a David Broncano, quien tiene como dinámica de entrevista, preguntar por la vida sexual a sus invitados, por supuesto, que el mexicano no fue la excepción.

Broncano le consultó sobre cuántas veces ha tenido sexo en el último mes, algo que incomodó un poco al intérprete de “Botella tras botella”, peor que aún así respondió: “Hace tres meses que nació mi hija. Tú sabes que hay una regla que dice que después del postparto tienen que pasar 60 días...”. Sin embargo, desde el público le indicaron que la cuarentena postparto solo es de 40 días.

Ante esto, Ricardo Castella bromeó al decirle: “Si te han dicho 60, cuidado ahí...”, mientras que David remató: “estás en berbecho (…) Es cuando aún no puedes cultivar el campo y tienes que respetarlo un tiempo. (…) Te tendremos que preguntar en la visita del año que viene”, a lo que Nodal manifestó con una risa nerviosa: “Prometo ponerte orgulloso con la cantidad”,

El mexicano de 24 años, también aprovechó el espacio para defender a Julieta Cazzucheli, nombre real de su pareja. Ella asistió hace tiempo al programa y durante su presentación, David le rompió sus discos, acto que la molestó mucho. “Yo creo que la agarraste de malas ese día porque ella me dijo: ‘El programa estuvo bien, pero creo que no fue mi día, aparte me rompió el disco’ y no sé qué, pero yo le digo: ‘Mami, no creo que haya sido a propósito’”. Nodal aclaró que Cazzu tuvo una buena impresión de “La resistencia”.