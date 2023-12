Victoria Beckham exhibe a su “electricista” en ropa interior

Victoria Beckham sabe cómo jugar con los sentimientos de sus seguidores en redes sociales, además de alterar las emociones con una sola fotografía.

La cantante y diseñadora, de 49 años, compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se observa a un hombre de espaldas extendido sobre el suelo solo en calzones, tratando de arreglar una pantalla de televisión.

“El electricista vino a arreglar la televisión... ¡De nada!”, escribió la ex Spice Girls.

Los internautas agradecieron la bondad de la también influencer al compartir la figura atlética de su marido, David Beckham.

También puedes leer: Demi Lovato se compromete con Jordan Lutes tras un año de relación

“Un regalo de Navidad para todo el mundo”, “¡Esto sí que es mujeres apoyando a las mujeres! Gracias por compartir!”, “Posh, me encanta que no seas egoísta. Nosotros también te amamos”, “¡Debería venir y arreglar mi TV”, “Ya no hacen electricistas así”, “Ya no hacen electricistas así”, “Lo que sea que esté arreglando... el mío también se rompió”, “Somos bendecidos de vivir en la era de Becks”, fueron algunos de los comentarios graciosos de sus seguidores.

La fotografía acumuló más de un millón 300 mil de “Me gusta”, tan solo en su cuenta de Instagram.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: