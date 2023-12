J.Lo prueba que es la mejor actriz al protagonizar una de las películas más vistas en Netflix

Netflix ha estado compartiendo más detalles sobre sus datos de audiencia en los últimos años y ha sido a través de un informe exhaustivo que ha revelado que han estado viendo sus suscriptores este 2023. Los datos, llamados What We Watched: A Netflix Engagement Report, cubren más de 18.000 títulos, con películas originales y con licencia, y casi 100 mil millones de horas vistas.

Sin duda, la plataforma ha invertido cada vez más en su contenido para ser reconocida como líder en la industria del entretenimiento, pagando mucho dinero para conseguir que actores de primer nivel protagonicen sus producciones. Algunas de las películas originales ya se han colado en las premiaciones más importantes como los Golden Globes y los Oscares, ganando incluso estatuillas.

Jennifer Lopez protagonizó una de las películas más vistas del año

A lo largo de 2023, Netflix ha lanzado muchas películas importantes, incluidas You People, Murder Mystery 2, Extraction 2, Luther: The Fallen Sun y más estrenos importantes. Sin embargo, una producción original ha sorprendido a todos pues es protagonizada por Jennifer Lopez.

No es ningún secreto que la cantante ha demostrado sus dotes de actuación en cintas como The Maid, Gigli , Shotgun Wedding, Second Act y Selena más.

Ahora, según un informe de Netflix, The Mother fue la película fue vista durante 249,9 millones de horas, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del año junto con títulos como Barbie” y Oppenheimer.

Se estimó que 127 millones de hogares y más de 250 millones de personas vieron Mother en sus primeras seis semanas en Netflix. Según el informe, es oficialmente el mayor éxito de Netflix este año.

Si bien el éxito de The Mother en Netflix no significa que la película tendría un gran éxito en los cines, sí indica cosas buenas para Jennifer López y sus próximos proyectos en la plataforma de streaming. Ahora está lista para protagonizar Atlas junto a Simu Liu, una película de ciencia ficción que se espera que se estrene en algún momento de 2024.

¿De qué trata Mother? Siguiendo los pasos de John Wick y Taken, The Mother sigue a un ex-asesino escondido (López), que sale de una vida de soledad en su retiro en una montaña nevada para proteger a su hija ahora en riesgo, a quien abandonó años antes. .

A pesar de la respuesta mixta de la crítica, con una puntuación del 43% en Rotten Tomatoes, la película de Jennifer López se hizo muy popular entre el público al ser un thriller de venganza, uno de los géneros más aclamados en la plataforma.

Además de acción de calidad, la película también equilibra momentos emocionales y emocionantes a lo largo de sus casi dos horas de duración. Debido a su éxito, se ha hablado de una secuela, o incluso de convertir The Mother en una franquicia.

Difícilmente hay forma de negar los increíbles dones de López, ya que se extienden desde los escenarios hasta la pantalla grande. Sin embargo, lo que puede sorprender a algunos es el talento de la estrella del pop en el campo de la interpretación, ya que incluso se hizo un nombre como actriz antes de dedicarse a la música.