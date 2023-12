5 películas que debes ver si estás superando un corazón roto en plena Navidad, te ayudan a soltar

Tener el corazón roto no es una experiencia muy agradable y menos durante la época de Navidad donde estamos más sensibles, algo para lo que ayudan estas películas.

Con ellas encontrarás la motivación que te falta para salir a disfrutar con tus seres queridos, mantendrás la esperanza de que esta etapa pasará y volverás a amar, así como también te sentirás acompañada en tu dolor.

Películas para superar un corazón roto en Navidad

Love Actually

Love Actually Foto: Studio Canal.

Disponible en Amazon Prime, es un clásico de 2003 que no pasa de moda. Nos plantea 8 historias que se entrecruzan en Navidad. Por ejemplo, el amorío del Primer Ministro británico con una joven colaboradora, un escritor con el corazón roto que se ilusiona con una mujer casada cuyo matrimonio está mal, un hombre enamorado de su mejor amiga y más casos que te conmoverán.

El diario de Noel

Pero si buscas algo en Netflix, tienes esta cinta que gira en torno a Jake, quien no permite que nadie entre en su vida hasta que aparece Rachel. ¿Será capaz de darle una nueva oportunidad al amor? Él es un famoso escritor que vuelve a casa por Navidad para poner en orden la herencia de su madre y todo su mundo cambia drásticamente.

12 citas de Navidad

En Disney+ podrás disfrutar esta historia divertida, alocada y que nos enseña que lo mejor sucede cuando nos atrevemos a soltar a las personas que ya no son para nosotras. A Kate le han preparado una cita a ciegas en Navidad que no sale demasiado bien. Lo que no sabe es que tendrá que revivirla una y otra vez hasta lograr que funcione.

Mi dulce Navidad

Disponible en ViX, Sadie, la protagonista de la película cree tener una vida maravillosa, pero todo se desmorona cuando se acercan las navidades, ya que su novio le acaba de comunicar que no se quiere ir de vacaciones con ella. Sadie, muy triste e intranquila vuelve a su casa por Navidad y ahí debe enseñar al nuevo dueño de la chocolatería de sus padres el negocio.

Amor de Calendario

Amor de Calendario Netflix

La última de las películas para superar un corazón roto en Navidad la podrás encontrar en Netflix con Emma Roberts en el papel estelar. Sloane y Jackson detestan las navidades solo por el hecho de que se ven obligados a celebrarlas con sus familias sin pareja. Sin embargo, todo parece mejorar cuando fingen ser la pareja del otro en esos eventos sociales... despertando todas sus alarmas.