Yailin regresa con Tekashi tras altercado que provocó su arresto en Miami

Las preocupaciones por la cantante dominicana, Yailin ‘La más viral’ crecen aún más, luego de conocerse que regreso con su pareja, 6ix9ine, después de ser detenida en Miami por presuntas denuncias de agresión.

La noticia la dio a conocer el comunicador dominicano, Alofoke, quien explicó que la cantante salió en libertad luego de pagar la fianza, y se retiró del lugar con el equipo de seguridad del rapero estadounidense.

— Santiago Matias (@matiasgarciard) December 15, 2023

“Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escucho el audio. Su amiga Camila, que le acompaña la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El día de hoy ella decidió irse con la seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar”, escribió el comunicador.

La controversia que involucra a la joven artista se revive en los últimos días luego de que surgieran acusaciones de agresiones físicas por parte de su novio, 6ix9ine.

De acuerdo con historias de Instagram, la pareja haría iniciado una discusión por motivos que aún se desconocen, pero el rapero compartió presuntas agresiones que sufrió de la artista, por lo cual se comunicó con agentes policiales de Miami, los cuales acudieron para arrestarla.

Asimismo, la intérprete de 21 años compartió en un video en el que mostró parte de la pelea que tuvo con su pareja, reclamando sobre las cosas que le fueron arrebatadas; por otra parte, aseguran que también planeaba presentar pruebas de la violencia física que ha sufrido en su relación; no obstante, el rapero las habría eliminado intencionalmente.

Rumores de agresiones

Durante esta semana también surgieron fotos en las redes sociales que muestran a la cantante urbana dominicana con múltiples heridas en su rostro.

Estas imágenes generaron preocupación y especulación entre sus seguidores, quienes expresaron su inquietud acerca de si había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.

Sin embargo, Yailin decidió salir al frente y aclarar el origen de las lesiones en su rostro. En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la artista reveló: ‘’Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada”.

La artista dominicana continuó explicando durante su trasmisión: ‘’Esa foto la tenía la persona esa, esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se debe, que no se le debe, esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y todo, no le quiere mandar diciendo que teme por su vida”

Esta no es la primera vez que se especula sobre la posibilidad de violencia doméstica en su relación con Tekashi, pero Yailin ha negado en repetidas ocasiones tales acusaciones.

Por otro lado, la cantante decidió desactivar su Instagram. Y, aunque el motivo exacto por el cual Yailin decidió alejarse de las plataformas digitales aún no ha sido revelado, muchos insinuan que es debido al propio rapero quien se habría adueñado de las redes sociales de la dominicana.