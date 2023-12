Le preguntan a Nodal cuánto dinero tiene y su reacción fue muy aplaudida

No es novedad decir que Nodal es uno de los artistas mexicanos más exitosos y por eso el dinero no le falta. Sin embargo, una reciente actitud del cantante cuando fue cuestionado por sus ingresos llamó la atención de todos.

Esto dejó de manifiesto que el intérprete de Ya no somos ni seremos ha madurado mucho desde que estableció su romance con la rapera argentina, Cazzu, pero sobre todo tras el nacimiento de la hija que ambos comparten.

La reacción de Nodal cuando le preguntaron cuánto dinero

Esto ocurrió durante la visita al programa español La resistencia donde compartió intimidades de su vida. No obstante, Nodal se mostró más reservado cuando le preguntaron cuánto dinero tiene, asumiendo una actitud muy sobria.

Nodal es otro desde que nació su hija Instagram

“¿Dinero en el banco?... ¿por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth (valor neto) de Christian Nodal?, y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, declaró el famoso ante las cámaras.

De inmediato, el presentador David Broncano buscó el dato en internet y dejó a todos sorprendidos: “De acuerdo a sitios como IMDb o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”, leyó ante la audiencia, lo que incluso ocasionó un gesto en el propio mexicano.

Los fans dicen que Cazzu ha sido su mejor influencia Instagram

Esto despertó buenas reacciones en sus seguidores quienes admiraron que esta nueva versión del cantante no prefiere presumir sus éxitos o su fortuna y se mostró mas bien “responsable, pensando en su familia”. “Cazzu le puso los pies en la tierra”, “es otro desde que no está con Belinda”, “la mejor respuesta de todos, muy maduro”, opinaron los internautas a través de las redes sociales.