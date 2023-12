Tom Holland se quiere alejar de Spider Man; se disparan las alarmas en Marvel

Desde que debutó como el último Spider-Man en Capitán América: Civil War (2016), Tom Holland se ha convertido en una estrella mundial. Pero quiere centrarse en su carrera lejos de Spider-Man y del Universo Cinematográfico de Marvel.

En una entrevista para un medio hollywoodense, el actor comentó que durante las grabaciones hubo un prolongado debate sobre cómo podría continuar su historia como el amigable Hombre Araña.

Tom Holland como Spiderman

El británico que personifica a Peter Parker reconoce que durante un tiempo quiso poner punto final a su carrera como el lanzarredes y que fuese otro quién lo suplante. Además, existe un poco de estigma sobre hacer una cuarta película en todas las franquicias; Thor lo hizo antes con Love and Thunder, pero el Iron Man de Robert Downey Jr., el Capitán América de Chris Evans o incluso los Guardianes de la Galaxia solo han tenido una trilogía.

Tom Holland

“Quiero hacer cosas que me asusten, cosas que me hagan sentir incómodo. Cuando haces lo que hacemos, tienes que sentirte cómodo estando incómodo. Este programa es un ejemplo perfecto de eso. Ben me dice constantemente, si no te comprometes, no te creerán. La razón por la que no me comprometí es porque tenía miedo. Nunca había hecho algo así antes. Me acostumbré tanto a la máquina Marvel y a la manta de seguridad de Spider-Man, sentirme protegido. Entonces, hacer algo como esto fue increíblemente aterrador, pero debido a que era tan aterrador, fue muy satisfactorio y gratificante. En el futuro, si hay algo que siento que no puedo hacer, quiero hacer eso. Interpretar a una especie de estúpido tonto inglés no es lo que quiero hacer porque esa es mi vida, ¿verdad?”. Reveló Tom Holland.

ARCHIVO - Tom Holland llega a la premier de "Spider-Man: No Way Home" en Los Ángeles, el lunes 13 de diciembre de 2021. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) AP (Jordan Strauss/Invision)

Todavía no se ha confirmado nada, pero Tom Holland volverá a interpretar a Spider Man en el UCM. Ya que, una cuarta entrega de su personaje está en las primeras etapas de producción y además no puede faltar a eventos tan grandes como Vengadores: Secret Wars que se estreñará en cines en 2027.

Spider-Man 4 lleva meses en los planes de Sony Pictures y Marvel Studios. La cinta comenzará su desarrollo una vez termine la huelga de guionistas.

