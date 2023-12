Hijo mayor de Kourtney Kardashian y Scott Disick reaparece en redes y así de guapo luce

Tras la llegada del cuarto hijo de Kourtney Kardashian junto a Travis Barker, ahora Mason, el primer retoño que tuvo fruto de su matrimonio con Scott Disick se ha robado todas las miradas al aparecer en redes sociales dejando a los seguidores de su madre totalmente sorprendidos por lo grande que está.

Recordemos, que el joven de 13 años decidió en 2019 alejarse de la vida mediática a la que está expuesta su familia al ser hijo y sobrino del clan Kardashian, quienes cuentan con un reality donde exponen su vida diaria, quedando expuesta su privacidad y la de cada uno de los miembros familiares.

Es por ello que tras una publicación de Kim Kardashian al lado de su sobrino, ha causado gran sorpresa y distintas reacciones, al tratarse de su regreso a la vida mediática.

La foto del hijo mayor de Kourtney Kardashian de la que todos hablan

Kim Kardashian decidió ignorar todos los comentarios negativos que ha recibido por su disputa con Taylor Swift, para colgar un retrato bastante familiar junto a sus cuatro hijos, su sobrina Penelope, su ex cuñado Scott Disick y Mason, quien ha sido el centro de atención.

“A él no le gusta, no quiere tener nada que ver con esto No está en las redes sociales”, llegó a contar Kourtney sobre el pedido de su hijo a la no exposición.

Mason Disick El joven de 13 años volvió a las redes. (Instagram (@kimkardashian))

El adolescente se llenó de elogios por su crecimiento y también por su gran parecido a su tío Robert Kardashian, pero también a su padre. Y es que se puede ver como incluso Mason está más alto que su tía Kim, por lo que lo comentarios en referencia a Mason con su familia no tardaron en aparecer.

Al parecer, el joven ha decidido dejar atrás su vida privada para volver a retomar la exposición junto a su familia, una de las más reconocidas del mundo del espectáculo y de la moda. Y es que incluso su hermana Penelope y su prima North ya son de las chicas más populares en redes sociales como TikTok.

El adolescente se puede ver luciendo el mismo estilo que su tío Rob portando sus prendas más casuales.

“Es una mezcla entre Scott y Robert, ¡Es encantador verlo!”, “Que grande está Mason”, “Han crecido tan rápido”, “Mason es versión Robert”, “Es hermoso Mason”, han comentado los seguidores de Kim.