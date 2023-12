Dayanara Torres muestra su antes y después del maquillaje y aplauden su belleza natural

A sus 49 años años, la modelo y presentadora de televisión, Dayanara Torres, está viviendo uno de los momentos cumbre de su vida, pues está ahora solo está dedicada al 100% a ella, ya que sus dos hijos tomaron sus propios caminos y también quedó soltera. El 2023 ha sido su año.

Durante estos meses se convirtió en la voz del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, inició su propio podcast y se mudó a Miami, Estados Unidos, y está disfrutando cada vez más de ella y sus amistades, así como de los triunfos de sus hijos, pues Cristian se graduó como diseñador gráfico, mientras que Ryan emprendió como modelo, incluso se convirtió en portada de la revista People.

Además, cumplió 30 años de convertirse en la mujer más hermosa del universo, hermosura que no ha perdido con el paso del tiempo y así lo demostró en un video que compartió esta semana. Dayanara le mostró un antes y después de maquillaje a sus 1,7 millones de seguidores en Instagram y todos quedaron impactados con naturalidad.

“Si envuelve makeup...Me encanta trabajar Domingo! 💃🏻Gracias @makeupbygrazia por tu hermoso trabajo y tu gran talento... ✨🙌🏻✨ #LoveYou”, escribió junto al clip en el que se muestra con una vestimenta sencilla y sin maquillaje, para luego mostrar la transición hacia un look fresco, muy natural y sofisticado.

“Definitivamente bella con y sin maquillaje y más aún como ser humano”, “Es cierto, sin maquillaje se ve espectacular”, “Al Natural siempre Bellaaaaa dtb”, “Waooi eres una verdadera mujer hermosa. Dios bendiga❤️algunos hombres son ciegos” y “¡Se ve igual! Concursas y ganas otra vez. Hasta sin maquillaje”, le escribieron sus fanáticos en la publicación que acumula casi 11 mil “corazones”.

Este año, durante la presentación del libro del doctor Daniel Campos, especialista en rejuvenecimiento de la piel, ella ofreció algunos consejos para mantener su juventud: “Mi mamá nunca me dejaba acostarme con maquillaje puesto; ella decía que añadía cinco años si no me quitaba el maquillaje en la noche, o hacer mis ‘scrubs’ de miel con azúcar o aceite con azúcar”.

El año pasado se sometió a unos tratamientos láser en el rostro para retirar una mancha con la que ya no había intentando todo tipo de acción, pero nada había dado resultado. “Este tratamiento con el doctor Campos, (con) fuego y hielo, es mucho más sutil. (...) Los resultados se empiezan a ver casi inmediatamente, después del segundo tratamiento es el cambio más dramático. Reúne todo lo que alguien quiere para tener una piel saludable. Ayuda con las manchas, a cerrar los poros, estimula la producción de colágeno, así que esas arruguitas que a nadie le gustan van a disminuir, y ayuda a revitalizar en general la piel”, explicó en su momento.

La modelo afirmó hace algunos meses que a pesar de estar soltera, se siente feliz y le confesó a su compañera del programa “El gordo y la flaca” que: “A nuestra edad (49 años), en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta de que está con la persona que es no es para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarnos como personas maduras, desearle lo mejor, y así ni el pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”.