El pasado sábado 9 de diciembre, la integrante de ‘Las Perdidas’, Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas se dieron el sí en una íntima y emotiva boda llevada a cabo en León, Guanajuato donde “recibieron la bendición de Dios con un Padre”, revelaron a TVNotas.

Kimberly ‘La más preciosa’ se casa por la iglesia

“Estoy muy contenta, porque recibimos la bendición de Dios, ya no se puede hacer nada más (ríe) . Me dio mucho sentimiento, porque es una nueva etapa y un nuevo comienzo de vida para ambos. Todavía no sabemos dónde será la luna de miel, porque está en proceso por cuestiones personales y la noche de bodas es hoy en la fiesta”, compartió Kimberly ‘La más preciosa’.

Cabe destacar que la boda por el civil se llevó a cabo el pasado lunes 4 de diciembre y la integrante de ‘Las Perdidas’ compartió el emotivo momento a través de su canal oficial de YouTube. Por otro lado, aunque Kimberly Irene y Óscar vendieron la exclusiva de la boda religiosa a la revista TVNotas, sus seguidores pudieron disfrutar de la ceremonia a cambio de un módico precio, ya que se transmitió en línea.

Kimberly Irene “La Más preciosa” y Oscar se casaron el día de ayer. 💍 pic.twitter.com/0mRzieV1HJ — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 5, 2023

Sin embargo, una de sus mejores amigas, Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ realizó un live o una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde se ve a los ahora esposos bailando a lo lejos.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas?

Entre los invitados a la boda de Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas además de Wendy Guevara, también estuvieron, su mejor amiga Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’ y la presentadora de televisión Vanessa Claudio, entre muchos otros más.