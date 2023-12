José Eduardo Derbez confiesa que odió la boda de Aislinn y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se robaron la atención de sus seguidores en 2016, ya que compartieron algunos momentos que enmarcaron su enlace nupcial que tuvo lugar en Tepoztlán; sin embargo, recientemente José Eduardo Derbez confesó que no le gustó la boda.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir, Aislinn y José Eduardo se presentaron en el foro del popular programa ‘Pinky Promise’ como parte de la promoción de la nueva temporada de su reality show, así como también para revelar ciertos detalles de sus experiencias como familia.

José Eduardo Derbez confiesa que odió la boda de Aislinn

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz compartió su opinión del matrimonio, por lo cual, José Eduardo aprovechó para sincerarse sobre la boda de su hermana con Mauricio Ochmann.

“Voy a ser el más sincero con mi hermana el día de hoy. Sí lo he dicho, la peor boda a la que he ido es a la de mi hermana. Como ellos no toman, dijeron que no se tomaba en su boda”, comentó.

Además de señalar la falta de bebidas alcohólicas en la celebración, el intérprete señaló el tiempo que tardó la ceremonia con un chamán, tomando en cuenta que estaban bajo el sol.

“Después contrataron a un chamán que cuando haces un evento así como es, el chamán hace una bendición rápida. No, se aventó tres horas con todos de pie abajo del sol, ni una carpa pusieron”, agregó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram: @aislinnderbez)

Antes las declaraciones de su hermano, Aislinn señaló que lo más importante era que ella y su pareja disfrutaran de la fiesta, por lo cual tomó los comentarios de su familia con humor.

“La verdad es que sí nos la pasamos bien. Él no se la pasó nada bien, yo sí me la pasé bien, estuvo muy divertido. Es que también te voy a explicar, fueron como tres días de boda, entonces imagínense, él no tomó tres días”, señaló.