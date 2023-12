Victoria Beckham presume su jean, pero le llueven críticas por su peso y estilo

Sigue brillando. La artista y empresa Victoria Beckham asistió, este jueves 7 de diciembre, un lujoso almuerzo que organizó Jenny Chandler junto a la revista Vogue, que se desarrolló en el recién inaugurado restaurante Casadonna, en Miami, donde compartió con personalidades de la moda y del mundo del espectáculo, donde conversó acerca de su negocio, como su línea de ropa y perfume. Entre las estrellas invitadas estaban Antonela Roccuzzo y Nadia Ferreira. Además, también estuvo su hija menor, Harper.

La excantante lució regia en un conjunto de pantalón y blazer blanco de su colección, y anunció que estará pronto a la venta en el portal web de su marca. Su elegancia y estilismo fue imponente en el evento. Sin embargo, minutos más tarde aprovechó para promocionar accesorios de su marca. Uno de ellos fue un cinturón y un jean.

“¡Estoy obsesionada con mi nuevo cinturón B Jumbo Frame, en azul marino (disponible ahora y también en otras combinaciones de colores)! Me encanta cómo combina tan bien con mi Alina Jean (¡disponibilidad limitada!) y mi suéter gris (¡próximamente!)”, escribió en la red social X, antes Twitter. Esto lo hizo junto a un video en el que presumió las prendas.

Pero, no solo consiguió elogios y potenciales clientes, sino también haters que criticaron su aspecto: “Madre mía, ¡qué delgada! ¡Unos kilos te sentaría muy bien!”, “Ella tiene el cuerpo de un niño”, “En serio, cuándo te nutrirás”, “Ella dice que come lo mismo hace años, parece que tiene un tema” y ”Ozimpec es la nueva tendencia”, le escribieron en la caja de comentarios, que hasta ahora ha ignorado.

En el 2020, la estrella contó a la revist Grazia que elogiar la delgadez era un asunto del pasado, pues ahora la atención está centrada en verse saludable y con curvas: “(Mujeres en la playa) Muestran sus cuerpos con tanta confianza. Encontré su actitud y su estilo realmente liberador, y como madre, me encantaba que Harper estuviera cerca de mujeres que realmente celebran sus curvas y disfrutan como se ven”, señaló en esa oportunidad.

Sin embargo, ella también confesó en su biografía que padeció de bulimia y anorexia, pero que fue superado, aunque no muchos le creen por su talla. Pero fue su pareja, el empresario y exfutbolista David Beckham, quien detalló lo que consta la dieta de la fashionista: solo come dos tipos de alimentos desde hace 25 años para conservar su peso. Estos son el pescado y las verduras. Se cree que su peso ronda los 48 kilos y que, al parecer, no van acorde con su estatura: 1,63 cm.

“Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años. Desde que conozco a Victoria, sólo come pescado a la plancha y verduras al vapor. (…) La única vez que se saltó esto fue cuando estaba embarazada de Harper, que cogió algo de mi plato, no me acuerdo de qué. Fue asombroso… una de mis veladas favoritas”, dijo David en un podcast británico el año pasado.