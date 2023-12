¡Finalmente! J Balvin responde a todo lo ocurrido con la ‘tiradera’ de Residente

El cantante colombiano J Balvin inició un mensaje mientras estaba dentro de un carro agradeciendo a aquellos seguidores que lo apoyaron durante la tormenta generada por las recientes ‘’tiraeras’' de Residente.

Reconoce a aquellos que se mantuvieron a su lado y agradece su lealtad y apoyo incondicional.

El reguetonero luego explicó las razones por las cuales optó por no responder a las críticas recibidas. Destaca que no considera que valga la pena entrar en conflictos mediáticos. Así mismo lo mencionó:

‘’Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí. Y no hay necesidad de compararme con ningún artista, con el que esté pegado.’’

Y continuó: ‘’Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo ‘bailao’’

El músico también reconoció el crecimiento y la importancia de la música latina en el panorama internacional. Expresa su gratitud hacia artistas anteriores, como Daddy Yankee, quienes allanaron el camino para el reconocimiento del género. Destaca que antes no se les daba el lugar que merecían y reconoce su contribución en abrir puertas para el género.

Por último, mencionó su fortaleza para distanciarse en momentos difíciles de la industria y su capacidad de reinventarse. Menciona que su enfoque está en seguir creciendo como artista y dejar su huella en la música.

Reacción del público en redes sociales