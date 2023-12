Wendy Guevara destapa intimidad de Nicola y revela que es ‘Team sangre’: te decimos qué significa

Después de compartir tan íntimamente en La Casa de los Famosos, no sorprende que Wendy Guevara tenga mucha información de Nicola Porcella, quien fue su mejor amigo e interés romántico, como ella misma confesó recientemente.

La afinidad los llevó a compartir muy de cerca y hasta intercambiar algunos besos, que despertaron la ilusión entre los fans. La propia influencer llegó a emocionarse con una relación, pero en cuanto vio que no era recíproco puso freno y quedaron solamente en una amistad.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

“Primero, sí me gustaba Nico. Yo sí dije ‘qué guapos están’ pero Nicola sí se me hizo más bonito”, expresó en una reciente entrevista con Yordi Rosado. “Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé y dije: ‘¿y si salgo y después que sea mi novio Nicola?’ Me imaginé muchas cosas y dije ‘no, la estoy cagan**’”, agregó.

Por este motivo, buscó alejarse de él. “Esa fue mi manera de cuidarme... pero yo dije ‘no, es buena onda, lo está tomando a juego’”, aclaró, afirmando que entre ellos existe de momento un nexo de amistad y por supuesto, se conocen bastante bien.

Wendy Guevara revela que Nicola es ‘Team sangre’, ¿qué significa?

Tanto, podría decirse, que Wendy Guevara hizo una íntima confesión sobre Nicola Porcella al afirmar que este era team sangre y no team carne.

Esto hace referencia a su órgano reproductor, el cual crece con el aumento de flujo de sangre a la hora de intimar. El ‘team carne’, en cambio, solo se endurece y no modifica mucho su tamaño, de acuerdo con la explicación que dio la modelo.

“Es chiquito y cuando crece, pues crece. El otro es full grande siempre y se mantiene normal, como es, crece poquito más”, dijo en la charla con Rosado, despertando la risa de todos al preguntarle al presentador en qué categoría se encontraba él.

“Yo creo que soy de en medio...”, le respondió entre risas y luego le ofreció mostrárselo, en medio de bromas y un buen ambiente.