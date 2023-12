“Si algo me pasa ya saben de dónde viene”: Chiquis Rivera enciende alarmas y preocupa a sus fans

La familia de Jenni Rivera, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo, es un caos. Sus hijos están distanciados de sus tíos Juan y Rosie Rivera por los presuntos mal manejo de las empresas de la cantante.

Chiquis Rivera, la hija mayor de la artista fallecida en 2012 en Monterrey, México, no se ha quedado callada ante el pleito que ha perjudicado a sus hermanos y lanzó fuertes declaraciones en contra de su familia.

Durante un concierto paró la música y decidió dar unas palabras para defender a sus hermanos y lo hizo luego de que su abuela, doña Rosa Rivera, insinuara que sus nietos, Johnny y Jenicka Lopez, no son tan trabajadores, incluso reiteró que no los trata.

“Ahorita no, desde que yo supe que mis hijos están demandados, ¿mis hijos por qué, porque trabajan con el papá? Yo quiero saber qué hay ahí, porque como ellos dicen que les robaron, pues que saquen papeles y que demanden y que los metan a la cárcel”, expresó doña Rosa en una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Conflictos de la Dinastía Rivera pica y se extiende

Al respecto la Chiquis en pleno concierto no se quedó callada y contestó a las palabras de su abuela:

“Estoy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos”.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

Pero esto no quedó así, recientemente la llamada ‘Abeja Reina’ le sigue echando leña al fuego y tiene al medio artístico en ascuas por los polémicos mensajes que lanzó en su cuenta en X (antiguamente Twitter) que deja entrever que este conflicto de la Dinastía Rivera pica y se extiende.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene… Pero no me doblo porque mi Dios es más poderoso” escribió Chiquis.

Chiquis tiene su propia fortuna

Del éxito de su madre hay muchas empresas y dinero que ha generado conflictos familiares, pero Chiquis ha crecido con su propia carrera que le ha dado para incrementar su propio patrimonio.

Según Celebrity Net Worth la fortuna de Chiquis Rivera está valuada en cerca de 3 millones de dólares, el equivalente a 52 millones de pesos mexicanos, reseña la revista Ella.

Su fortuna le ha permitido a la llamada ‘Abeja Reina’ costearse lujos como bolsos de exclusivas marcas, ropa costosa, una mansión en Chatsworth y tres exclusivos autos.