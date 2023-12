¿Le afecta? Mientras Camila Valero triunfa en Netflix, esto piensa de las polémicas de su familia

Camila Valero se ha convertido en una de las actrices mexicanas más reconocidas de este 2023 y es que tras protagonizar la serie de Netflix, ‘Pacto de sangre’, el mundo vio lo talentosa que es.

Eso sí, la joven de 26 años ya tenía un buen camino recorrido pues pese a su corta edad, ha sabido abrirse camino en importantes proyectos como Dos veces tú, Perfectos desconocidos, El Refugio y Viaje al Centro de la Tierra.

Aunque Camila se ha hecho un nombre por sí sola, no puede desprenderse por completo de lo que implica pertenecer a una de las familias de artistas más famosas de México: la Dinastía Pinal.

Es innegable que por sus venas corre el talento pero también ha tenido que lidiar con el precio de las polémicas de su familia.

Camila Valero La hermana de Michelle Salas triunfa en la actuación (Netflix)

Los escándalos de la Dinastía Pinal de los que Camila no puede huir

El enlace matrimonial de Michelle Salas en octubre, dejó al descubierto todos los problemas que tienen entre sí los miembros de la Dinastía Pinal y cómo ella tomó decisiones drásticas para no verse involucrada como fue no invitar a tíos y primos.

Los problemas en la familia no han sido ningún secreto sin embargo, parecen haberse acrecentado en los últimos años, empezando por las declaraciones que ha dado Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en contra de ésta y otros miembros de la familia, los problemas de salud de la matriarca, doña Silvia Pinal, así como la supuesta falta de atención por parte de sus hijos. Asimismo, el escándalo de paternidad de Luis Enrique Guzmán y los robos y estafas que presuntamente han cometido este y otros miembros de la familia en casa de la diva mexicana.

Silvia Pinal (Instagram)

Sumado a esto, vino un deterioro en la salud de Sylvia Pasquel, razón por la que no pudo viajar a la boda de su nieta Michelle. Las reacciones de Alejandra Guzmán y Frida Sofía tras no ser requeridas en la boda también desataron polémica.

Ahora, la llamada Reina de Corazones fue interceptada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada por el proceso legal que existe entre su hermano Luis Enrique y su excuñada Mayela Laguna por la paternidad de ‘su hijo’ Apolo.

La intérprete no quiso responder, alejándose de los micrófonos y cámaras entre empujones que terminaron en la agresión de un reportero del medio Chisme no like. La actitud de la cantante dividió opiniones en redes sociales pero muchos internautas han opinado que es un comportamiento inaceptable que ya se ha vuelto común en la Dinastía.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal Instagram: @laguzmanmx (Instagram: @laguzmanmx)

¿Qué piensa Camila Valero de los escándalos de su familia?

Ahora que Camila está teniendo gran éxito y que está por sumar un nuevo proyecto, la telenovela Juana La Virgen, fue cuestionada sobre esto y sobre los escándalos que persiguen a su familia. Como era de esperarse, la joven fue muy discreta y diplomática para contestar, dejando ver que es todo una dama.

Camila Valero La protagonista de Pacto de Silencio ha cautivado con su belleza (Instagram)

“Pues sí, (la polémica se vuelve parte de nuestra vida) pero yo creo que hemos intentado que no penetre en nuestra relación porque al final los medios son una cosa y los chismes son otra cosa, pero nosotras tenemos un núcleo bastante fuerte, entonces creo que no hemos permitido que eso nos rompa como familia”, dijo entre risas.

Respecto al accidente de La Guzmán con el reportero, la actriz mencionó: “Yo creo que es importante (tener una relación con medios) porque ustedes me ayudan, yo los ayudo. Para mí siempre ha sido muy importante llevar una buena relación, ser amable y que ustedes lo sean conmigo”.