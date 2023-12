HBO Max confirma la cantidad de temporadas que tendrá House of the Dragon

'House Of The Dragon' llegará en verano del 2024 Foto: Instagram @houseofthedragonhbo

House of the Dragon fue una de las grandes noticias del 2022. La precuela de Game of Thrones brilló en la plataforma de streaming, de la mano de HBO Max. Ahora, con el lanzamiento del tráiler de la segunda temporada, que llegará en 2024, aparece información de interés sobre las historias de la familia Targaryen.

De acuerdo con lo que informa HBO Max y el mismísimo George R.R Martin, House of the Dragon tendrá al menos cuatro temporadas. El afamado escritor publicó detalles del inicio de la segunda temporada en su blog y así reveló que ya está pensado que la serie llegue hasta una cuarta entrega.

“Pasé dos días encerrado en una habitación con Ryan Condal y su equipo de guionistas (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock y Philippa Goslett) hablando sobre la tercera y cuarta temporada de House of the Dragon. Fueron debates animados y divertidos, y logramos hacer un buen trabajo... aunque dos días no fueron suficientes. Hay tanto terreno por recorrer que no estoy seguro de que veinte días hubieran sido suficientes”, dijo Martin en su blog, según reseña Ámbito.

Lo más sorprendente de todo es que existe la posibilidad de que la serie se extienda un poco más de este tiempo, ya que no confirmó que en la cuarta la serie llegará a su fin.