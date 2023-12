¡No fue por vanidad! La triste razón de Paris Hilton para recurrir a la gestación subrogada

Hace una semana que Paris Hilton sorprendió con la noticia de que ella y su esposo, Carter Reum, le darían la bienvenida a su segunda hija, a quien llamarían ‘London’, todo esto, con un tierno posteo en sus redes sociales, en la que se veía un tierno trajecito de un vestidito rosa, con unas mallitas a forma de mameluco, acompañados por un osito de peluche café y unos lentes en forma de corazón.

Tras dar el anuncio de que London sería la hermana de su primogénito Phoenix, la emoción de sus amigos y seguidores no se hizo esperar, incluso, la propia Paris Hilton, dedicó parte de su decoración navideña a su hija, con una serie de árboles en color rosado, posando junto a su pequeño, frente a él, en su posteo se leía: “¡Celebrando a nuestra niña Londres con una Navidad rosa!”.

Paris Hilton junto a su pequeño hijo Phoenix Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

Sin embargo, su faceta como mamá se ha visto opacada por una serie de comentarios desafortunados por parte del público, quienes han ocupado las redes sociales para agredir y criticar el aspecto físico de su hijo, Phoenix, haciendo que Paris Hilton, hiciera un llamado a parar con los comentarios hacia su bebé, alegando que está en perfecto estado de salud.

Lo que ha llamado la atención, es que, pese a mostrarse como una mujer sumamente protectora, ha traído al mundo a dos pequeños en menos de diez meses, gracias a la gestación subrogada, lo que para muchos ha sido motivo de escándalo, pues no pudimos ver a Paris Hilton presumir de una pancita de embarazo a diferencia de otras celebridades.

Tunden a Paris Hilton por recurrir a la gestación subrogada

Tras dar a conocer que sería madre por segunda vez, Paris Hilton fue tundida en redes sociales por no darse la oportunidad de embarazarse, alegando que ella tiene “madres sustitutas en marcación rápida”, que sus bebés eran sus ‘nuevos accesorios’ y que ahora ya no son chihuahuas, sino hijos los que tiene.

Pero a pesar de las críticas, Paris Hilton reveló en una entrevista realizada por ‘LIVE With Kelly and Mark’ la dicha que la inundó el haberse convertido en madre de sus dos pequeños, comentando: “Siento que mi vida es tan completa, me siento tan en paz, emocionada y agradecida por todo en mi vida: mi esposo y mis dos pequeños bebés”.

¿Por qué Paris Hilton no se embarazó y recurrió a un vientre de alquiler?

Paris Hilton recientemente ofreció una entrevista al medio ‘Romper’, donde más allá de las críticas, reveló la verdadera y dolorosa razón por la que no se embarazó, contando uno de los episodios más oscuros de su vida.

Recordando su traumática adolescencia que pasó en un internado ubicado en Utah de nombre ‘Provo Canyon’, contó que sufrió distintos tipos de abusos por parte de tutoras, psicólogas y doctores, siendo sometida a exámenes psicológicos forzados.

Reveló que tenía constantes ataques de pánico que serían perjudiciales para sus bebés en caso de que se embarazara, y recientemente fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, produciendo un miedo en la cantante al dolor y de acudir a centros médicos o ser tratada por especialistas.

“Todavía arrastro un intenso síndrome post traumático por todo lo que viví en la adolescencia... Si estoy en el despacho de un médico, o me ponen una inyección... Literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no iba a ser saludable para mí, o para el bebé que gestara en mi interior, esos niveles de ansiedad tan altos”, explicó a Romper y aseguró que si a algo le tiene mucho miedo es al parto y a la muerte.