Danna Paola y su poderoso consejo para sortear las relaciones tóxicas

Orgullosa y agradecida. Así está la cantante mexicana Danna Paola con el lanzamiento de su cuarto sencillo musical “Aún te quiero”, que forma parte de su álbum que será estrenado pronto. Con este tema ella asegura que cauteriza todas sus heridas del pasado. Este martes 5 de diciembre habló sobre la industria musical y el proceso de transición que ha vivido.

Cuando lanzó “Aún te quiero” recibió una ola de hate por parte de algunos “fans”, pues alegaron que no se apegaba al estilo que ella había estado cantando en los últimos años. Ayer afirmó que está súper agradecida con la toda la gente que la ha escuchado y vivido este proceso de transición musical, al que considera “súper interesante”.

Confesó que “había esperado todo este tiempo para lanzar mi música, este nuevo concepto. Me han acompañado mis fans y gente nueva. Estoy está increíble”. Tanto “Aún te quiero” como “XTAS1S” y “1Trago”, le sirvieron de catarsis a la artista porque le ayudaron a “cauterizar las heridas de todo el viaje que ha sido mi obscuridad, es empoderamiento, amor propio, y muchos límites sanos”.

Es por esto que habló sobre las relaciones tóxicas: “Al final como artista trato de llevar todas mis experiencias en música. Y creo que uno va aprendiendo, nadie es 100% experto en nada y en esta industria hay que aprender mucho, hay que ser de muchos ojos abiertos, de acabar relaciones que no te suman”.

Aseveró que ella espera que, a través de sus canciones, todos sus fans sanen, perdonen y comuniquen lo que necesitar sacar de los escombros del corazón: “... a dar un paso adelante, poniendo límites con todo aquello que no te suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor”.

Danna Paola, quien ya tiene 23 años de trayectoria artística, aseveró a través de la red social X, antes Twitter, que “todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”.

También le envió un mensaje a esos que se desencantaron con su nueva producción: “(Estaban) esperando música más “comercial” wtf ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido? mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores...”.

La cantante recientemente fue portada de la revista Forbes México, en donde destacaron que su pasión por la música y también los negocios dentro de la industria.