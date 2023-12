¿Quién es el invitado por el que internet está cancelando a Daniela Luján y su podcast ‘Envinadas’?

Por primera vez desde que Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura lanzaron su programa Envinadas están envueltas en un escándalo, el punto que los usuarios las están cancelando. ¿El motivo? Pues el invitado que tendrán este miércoles 6 de diciembre. se trata de Luis Castilleja, mejor conocido como “El Temach”, un creador de contenido, que causa polémica porque los videos que realiza se caracterizan por ser misóginos.

Aunque él asegura que solo se trata de un canal en que se “aprende todo sobre el juego de las relaciones personales” y por esto creo “Modo guerra”. Inició en el 2021 en Youtube, pero luego se “mudó” a Tik Tok, donde ya cuenta con 4,7 millones de seguidores.

Las “envinadas” anunciaron este lunes 4 de diciembre que “El Temach” será su gran invitado para “hablar de la cruda verdad”, algo que no fue bien visto por la audiencia, que lo calificó como una falta de respeto hacia todos, especialmente hacia las mujeres. Por supuesto, descargaron toda su descontento en la caja de comentarios de la publicación.

“El hambre de vistas pudo más que la moral y la sororidad, qué triste”, “¡Ay no!, por qué le darían el espacio a un bato que se siente superior a cualquier mujer, esa no es ninguna ‘cruda verdad’ es violencia” y “Llevar a un contenido limpio y muy muy alentador a un individuo que predica en redes sociales misoginia, machismo, violencia de género, y discriminación sólo por generar números o movimiento en redes me parece muy desafortunado”, les escribieron a las chicas.

A “El Temach” lo ven como el “Dr. corazones” de los hombres, pues muchos de ellos a través de “Modo Guerra” le envían situaciones que ellos han vivido con las mujeres en el plano sentimental y él les dé “sus sabios” consejos, que lo han llevado ser censurado, pues su cuenta ha sido cerrada en varias oportunidades.

Sin embargo, él ha defendido su postura y en un video en vivo afirmó: “En internet hago contenido para hombres y para mujeres, nada más que cuando le hablo a los hombres, les hablo duro y a las mujeres les molesta. Yo delato las mentiras de la sociedad, yo les digo la verdad a los hombres sobre las mentiras de las mujeres y les digo la verdad a las mujeres sobre las mentiras de los hombres”.

Aseguró que su fama se la ganó por tumbar las mentiras de las mujeres, pues estos videos son los que se han hecho más famosas en las redes sociales, pues también “delata las mentiras de los hombres, (pero) como que no se vuelven viral”. Acotó que la forma con cómo transmite el mensaje es lo que también ha llevado a ganarse el descontento entre las chicas.