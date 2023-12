¡Guapo y talentoso! Él es el hermano de Macaulay Culkin que ha triunfado en series

Desde protagonizar Mi pobre angelito cuando era niño hasta convertirse en padre, Macaulay Culkin ha estado en el ojo público durante la mayor parte de su vida. A pesar de que esto mismo lo llevó a sufrir del abuso económico de sus padres y luego a tomar un mal camino entre fiestas desenfrenadas, adicciones y problemas legales, el actor recuperó el rumbo antes de tocar fondo y hoy, esa batalla es apaludida por todos.

Culkin recientemente fue honrado con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, donde dejó claro que si pudo salir adelante fue porque encontró refugio e impluso en las personas correctas. De hecho, dedicó un emotivo discurso a su prometida y madre de sus hijos, Brenda Song

“Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas. ¡Estás en algún lugar ahí! Te amo, Los quiero mucho”, dijo.

Si bien Macaulay es de quien todos hablan ahora, en su familia hay otra persona que deja ver que los Culkin desbordan un talento con el que conquistan el mundo.

¿Quién es el hermano de Macaulay Culkin que ha triunfado en series?

El protagonista de Mi pobre angelito proviene de una gran familia del mundo del espectáculo, y algunos de sus hermanos, incluido Kieran Culkin, también se está haciendo de gran reconocimiento en Hollywood, al grado de ser acreedor de varios premios.

Kieran Culkin El talento corre en las venas de la familia de Macaulay Culkin (Matt Wilkenmeyer/Getty)

Kieran es nada más y nada menos que la estrella de Succession, una de las series dramáticas más exitosas de los últimos años. Nació en Nueva York el 30 de septiembre de 1982 y comenzó como actor infantil, apareciendo en un pequeño papel junto a su hermano Macaulay en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York. También apareció en El padre de la novia y El padre de la novia Parte II, al lado de Steve Martin y Diane Keaton.

En 2002, interpretó el papel principal en la película de comedia dramática Igby Goes Down (que también protagonizó su hermano menor Rory), por la que fue nominado a un Globo de Oro.

La serie que definió la carrera de Kieran Culkin

Kieran obtuvo un mayor reconocimiento como miembro principal del elenco de Succession de HBO. Su actuación le valió una serie de nominaciones a premios, incluido el de mejor actor de reparto en los Globos de Oro en 2018, 2020 y 2021.

La trama se centra en la familia Roy, propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento Waystar RoyCo, y su lucha por el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca de la familia.

Gran parte del éxito se centra en que la serie aborda algunos temas que invitan a la reflexión, como la búsqueda del poder, las relaciones familiares y la influencia de los medios, lo que obliga a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones sociales más amplias mientras los mantiene entretenidos. Aunque si bien es mucho drama, también tiene elementos de comedia negra y sátira.

En 2013, Kieran se casó con Jazz Charton, con quien tiene dos hijos: Kinsey Sioux, nacido en 2019, y Wilder Wolf, nacido en 2021.

Los Culkin siempre han estad para el otro. Durante una entrevista con Esquire en marzo de 2023, el actor recordó el ascenso de Macaulay a la fama infantil y cómo toda la atención, principalmente de los medios, hizo que su hermano se sintiera incómodo. “Incluso en ese momento, cuando era niño, recuerdo haber pensado: ‘Eso apesta para él’”, compartió Kieran. “Pobre tipo. Era pequeño y tenía que intentar aceptar ese nivel de fama como una realidad”.

La pérdida de privacidad de Macaulay llevó a Kieran a tener una “relación poco saludable” con su propia carrera como actor. “Tenía muchas ganas de ser actor, pero no quería tener éxito en ello”, le dijo al medio.