Sasha Sokol lanza sutil ataque con la palabra ‘cinismo’ como posible respuesta a Luis de Llano

Hace unas horas, Sasha Sokol, posteó en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen con un texto que definía la palabra “Cinismo”. Los internautas comenzaron a especular sobre a quién dedicaba el mensaje, y la mayoría señaló que se refería a Luis de Llano.

“Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación: cinismo oportunista; cinismo descarado; era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían compartido en modo de vida estéticamente aceptable”, se lee en la publicación de Sasha Sokol.

Esto podría ser la respuesta de la cantante tras la visita que hizo el productor mexicano al Senado de la República.

Hay que recordar que hace unos días Luis de Llano reveló que ha sido víctima de “infames injurias” por ser exitoso, y por eso está a favor de la iniciativa de Ley Magno, que pretende garantizar condiciones equitativas entre hombres y mujeres.

También puedes leer: Dua Lipa termina su relación con Romain Gavras

El polémico productor acudió al Senado de la República el pasado 30 de noviembre para mostrar su apoyo a esta ley y aseguró haber sido víctima de injurias.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género”, dijo Luis de Llano en un video compartido por el conductor Gustavo Adolfo Infante.

Sí que lo es …! Y todavía se para en el Senado , sigue violentándote — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) December 3, 2023

Quizá eso motivó a Sasha Sokol a compartir el significado de “Cinismo” en sus redes sociales. Aunque la exTimbiriche no se refirió directamente a de Luis de Llano, si dejó algunas señales.

“Bofetada con guante blanco, bien hecho”, “Apoyo Total!! Empatía y comprensión”, Y”o encontré algo más resumido… dice: Luis de Llano”, “Cínica... nombre femenino. Dícese de aquella mujer que saca ventaja en su momento de la situación y una vez que lo consigue, reniega de la mano que la apoyo y se hace pasar por víctima”, “No te desgastes por quien no vale la pena”, comentaron algunos internautas, luego de subir su post.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: