5 películas de Amanda Seyfried que están en Netflix: por una la nominaron al Oscar

Amanda Seyfried arriba este domingo 3 de diciembre a sus 38 años más que consagrada como una de las actrices más famosas y talentosas de la feroz industria del entretenimiento estadounidense.

Nacida en Pensilvania, Estados Unidos, en 1985, Seyfried comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo a los 11 años de edad con el apoyo incondicional de sus padres.

No obstante, cuando tenía 15, decidió dar su salto a la actuación. Tuvo su estreno actoral con el papel de Lucinda Montgomery en la popular telenovela diurna As the World Turns en el año 1999.

La mayoría de los adolescentes habrían estado encantados de debutar en un melodrama muy visto, pero ella confesó en una entrevista que lloró durante su actuación “porque sabía que apestaba”.

“Me daba tanta vergüenza estar en el aire y ser un fracaso”, confesó a Daily Mail. A pesar de su opinión, se mantuvo en el programa hasta 2001, cuando dejó de la producción televisiva.

La entonces novel intérprete tardó 18 meses en volver a actuar. En cuanto lo hizo, ganó una serie de roles menores en series de televisión como Law & Order: Special Victims Unit y House.

Su carrera tomó impulso cuando debutó en el cine con su papel la película Mean Girls en 2004; sin embargo, no saltó a la fama sino hasta que ganó el rol protagónico en la cinta Mamma Mia! (2008).

A partir de entonces, Amanda ha estado imparable encadenando toda clase de papeles en un sinnúmero de producciones exitosas en las que ha destacado con su indiscutible talento y belleza.

Gracias a su impecable desempeño en cada proyecto, la histrionisa ha sido nominada a alrededor de 70 premios, incluido el Oscar. De todos ellos, ha ganado aproximadamente más de una veintena.

Películas de Amanda Seyfried que puedes ver en Netflix

Por eso, en el marco del trigésimo octavo cumpleaños de Amanda Seyfried, recopilamos cinco de las mejores películas de la actriz que están en Netflix para que hagas un maratón de su talento.

Querido John (2010)

Amanda Seyfried encabezó con Channing Tatum esta película romántica que recibió duras críticas, pero tuvo un impresionante éxito entre la audiencia que catapultó la popularidad de la intérprete.

Sinopsis: Mientras está de licencia, un soldado estadounidense se enamora de una chica. Pero cuando lo envían en una misión, ambos deben mantenerse unidos mediante cartas.

Los miserables (2012)

La estrella expuso su gran talento para la actuación y el canto con su interpretación de Cosette en esta adaptación musical de la clásica novela de Víctor Hugo que le valió premios y nominaciones.

Sinopsis: En la Francia del siglo XIX, un exladrón busca redimirse ante los ojos de la sociedad. Pero un acto de bondad lo lleva a enfrentar su pasado.

Lo mejor de mi vida (2015)

Una de las películas más dramáticas de la actriz es esta emotiva producción en donde encarna a una mujer marcada por los eventos que atravesó durante su niñez tras la pérdida de su madre.

Sinopsis: Tras la muerte de su mujer, un autor galardonado sufre un ataque de nervios al cuidar de su hija. Años después, ella aún no logra superar lo que sufrió en su infancia.

Mank (2020)

Amanda Seyfried recibió su primera nominación a los Premios Oscar en la categoría mejor actriz de reparto por su desempeño en este drama biográfico sobre el guionista Herman J. Mankiewicz.

Sinopsis: Una visita al Hollywood de los años treinta desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewicz mientras escribe contra reloj El ciudadano Kane.

La apariencia de las cosas (2021)

Seyfried mostró su gran talento en esta cinta de terror, basado en la novela All Things Cease to Appear, que protagonizó junto a James Norton, Karen Allen, Rhea Seehorn y Natalia Dyer.

Sinopsis: Tras dejar Manhattan en busca de una vida más sencilla, una joven mujer descubre que tanto su esposo como su nuevo hogar guardan secretos siniestros.