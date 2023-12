Florinda Meza está arrepentida de no haber tenido hijos

Una de las relaciones amorosas más estables a lo largo de los años fue la de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Aunque tuvieron muchos años enamorados, nunca coincidieron con hijos en común. A pesar de su vida feliz, Florinda Meza reveló recientemente que llegó a sentir el deseo de tener hijos, pero le tocó dejarlos de lado porque el creador de ‘Chespirito’ no quería volver a ser padre. Florinda incluso sugirió que tuvieran un niño en adopción, a lo que el personaje principal de ‘El Chavo del Ocho’ nunca accedió.

“Roberto nunca quiso adoptar porque él tenía seis hijos y era lógico, decía ‘ya tengo una edad X y no me va a quedar vida, cuando esos niños crezcan y vayan a la universidad yo ya no voy a estar con vida’. En fin que una adopción debe ser totalmente de acuerdo entre los dos”, añadió.

La recordada Doña Florinda aseveró que en vista de no tener hijos, ‘tiene perrijos’.

Florinda Meza y Chespirito: Un amor que superó todos los obstáculos https://t.co/hUiBWaTbwh — Revista Ronda (@revistaronda) December 1, 2023

La actriz dejó un relato en su cuenta de Instagram donde era evidente que la historia que narraba era la de ella con su gran amor ‘Rober’. Describió que aunque estaban intensamente enamorados, Gómez Bolaños ya se había realizado una vasectomía para no volver a procrear. Entre otras palabras también reseñó:

“Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: “Mi bonita, aquí estoy... te amo. Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. Para mí, fuiste, eres y serás “Mi Rober”, quien me enseñó que el amor eterno sí existe”, agregó.

Era evidente que los internautas iban a reaccionar:

“Una de las historias de amor más hermosas, mi querida Florinda”.

“Muy linda anécdota sobre cómo lo conociste a este GRANDE de la comedia que hace exactamente 9 años ya no está con nosotros”.

“Que hermosas palabras de amor, mi dulce Flor. Tus palabras y tus demostraciones de amor siempre me hacen llorar”, son algunas de las expresiones de los usuarios en redes sociales.